Spiegel: Личните данни и паролите на топ съветници на Тръмп са в интернет, всеки може да ги хакне

Личните данни на висшите съветници по сигурността на президента на САЩ Доналд Тръмп могат да бъдат открити онлайн, съобщи в сряда германското издание Der Spiegel. Разкритията засилват напрежението около огромния скандал за използването на чат група в приложението Signal за координиране на въздушни удари по цели в Йемен. До разкритието се стигна, след като съветникът по сигурността Майк Уолц по невнимание добави журналиста Джефри Голдбърг от списание The Atlantic в груповия чат.

Вчера (27 март) изданието публикува допълнителни детайли, от които става ясно, че в чата са споделяни чувствителни детайли за въздушен удар срещу хутите преди той да бъде изпълнен. Това е сериозно нарушение на всички правила за оперативна сигурност и води до риск за живота на американските военни, замесени в операцията.

Според информацията, разпространена от Spiegel, мобилните номера, имейл адресите и дори паролите, свързани с Уолц, министъра на отбраната Пийт Хегсет и директора на националното разузнаване Тулси Габард, могат да бъдат намерени в общодостъпни бази данни и сред изтекли хакерски архиви. Не е ясно доколко актуални са тези данни, но част от тях все още се използват. Още: "Някой е допуснал голяма грешка": Марко Рубио с признание за чата

Изтичане на данни

Spiegel разкрива, че телефонните номера и имейлите на съветниците – повечето все още активни – са били свързани с различни онлайн платформи като Instagram, LinkedIn и Dropbox и... Signal. Освен това те са могли да бъдат използвани за проследяване на местоположението на лицата. Огромно впечатление прави, че имейл адресът на Хегсет е в руска платформа.

Особено лесно било да се открият контактите на Хегсет чрез платени услуги за търсене на лични данни. Имейлът му, заедно с паролата, се появява в повече от 20 теча на данни, като според информацията той все още е бил използван преди броени дни.

Номерът му бил свързан и с WhatsApp акаунт, който изглежда е бил изтрит съвсем наскоро. По подобен начин телефоните на Габард и Уолц били обвързани с акаунти в WhatsApp и Signal, което ги правело уязвими за инсталиране на шпионски софтуер. Още: Изтеклите секретни планове на САЩ: Кръгът около Тръмп засипва Европа с обиди

Най-тревожната част от разследването сочи, че е възможно чужди разузнавателни служби да са шпионирали дискусията в Signal относно американските въздушни удари по хутите, планирани за 15 март.

Spiegel отбелязва, че засегнатите американски служители не са отговорили на запитванията за коментар. Националният съвет за сигурност обаче заяви, че акаунтите и паролите на Уолц, посочени в доклада на германското списание, са били сменени още през 2019 г.

The email is linked to a russian phone number (+7) and a Proton inbox. Concerning. Looking into this https://t.co/saFc7w5Pdx pic.twitter.com/k2VTW63rCy

Колкото до нивото на интелект на Хегсет - в социалните мрежи се коментира негова снимка със скорошна татуировка на арабски, означаваща "неверник":

🇺🇸 U.S. Defense Secretary gets “kafir” tattoo



Pentagon chief Pete Hegseth is once again in the spotlight — this time for a new tattoo on his arm featuring the Arabic word كافر ("kafir" – meaning nonbeliever or infidel).



Media note that he got the tattoo after becoming Secretary… pic.twitter.com/UEdIDYOhbM