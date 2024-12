Струва му скъпо: Четвърт век затвор за мъжа, който се нахвърли върху съдия в Лас Вегас (ВИДЕО)

Мъжът от Невада, който скочи в атака върху съдия в Лас Вегас по време на съдебен процес през януари тази година, плати скъпо за деянието си. Той е осъден на минимум четвърт век затвор, въпреки заявеното от него по време на изслушването му, че не е възнамерявал да убива съдията, съобщава Reuters. Присъдата беше произнесена от съдия Сюзън Джонсън от Осмия съдебен окръжен съд на окръг Кларк. Джонсън каза, че действията на мъжа представляват "атака срещу съдебната власт".

Насилствената сцена беше уловена от видеозапис от съдебната зала, който показваше как 62-годишната съдия пада от мястото си до стената, докато Редън се хвърля през пейката й и я сграбчва за косата, събаряйки американско знаме върху тях. Съдията е получила някои наранявания, но не е била хоспитализиран, казаха служители на съда, предаде CNN,

Нападението се случи, когато съдията се канеше да осъди Редън през януари по друго обвинение за опит за убийство, за което той се призна за виновен, позовавайки се на психично заболяване. По-късно той беше осъден на 19 до 48 месеца по това обвинение.

Редън също лежа в затвора, след като беше признат за виновен в опит за кражба през 2019 г. и след това през 2021 г. за домашна батерия, показват онлайн съдебните записи. ОЩЕ: Подсъдим в атака: Мъж се нахвърли върху съдия в Невада и отнесе як бой (ВИДЕО)

The man who attacked a judge during his trial in the courtroom has been sentenced to a minimu3m of 26 years in prison for the assault. pic.twitter.com/sqQM0diYP4-