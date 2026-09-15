Съдийски удари по Тръмп и за ограничения в срока на визите за чуждестранни студенти

Федерален съдия блокира днес въвеждането от правителството на американския президент Доналд Тръмп на нови правила, които целят да ограничат срока на пребиваване в САЩ на чуждестранни студенти и журналисти, освен ако не удължат визите си, предаде Ройтерс. Още: Тръмп ще иска влизащи в САЩ да показват историята си в социалните мрежи за последните 5 години

Окръжният съдия Денис Сейлър от Бостън постанови решение в полза на няколко граждански организации по този въпрос само ден преди съответното постановление на американското министерство на вътрешната сигурност да влезе в сила, посочва Ройтерс.

Реформа за визите

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Припомняме, че САЩ се готвят да отменят туристическите визи и бизнес визите на до 200 000 чужденци, които са подали молба да получат статут на бежанци в страната, предаде Асошиейтед прес. Ако това се случи, тази мярка ще бъде най-голямата еднократна масова отмяна на визи в историята.

Очаква се, ако решението не бъде оспорено в съда или преразгледано, Държавният департамент да обяви през следващите седмици отмяната на т.нар. визи Б1 и Б2, издадени между 2016 г. и 2026 г., чиито притежатели са подали молба за получаване на убежище. Това става ясно от документи, до които агенция АП е получила достъп, както и според двама американски официални представители. Мярката ще бъде предприета в координация с Министерството на вътрешната сигурност.

"Координираме действията си с Министерството на вътрешната сигурност, за да идентифицираме и отнемем визите на чужденци, които са пристигнали в САЩ, представяйки се за краткосрочни посетители, но след това са подали молба за получаване на убежище, за да останат тук за постоянно", заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигот.

Откакто президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност за втория си мандат миналата година, администрацията му постоянно засилва ограниченията спрямо кандидатите за визи – изисквайки повече информация за историята им в социалните мрежи, както и внасянето на високи суми за обработката на визите, отбелязва БТА. Тя също така изцяло забрани издаването на визи за граждани на определени страни.

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