Американската певица Тейлър Суифт пусна нова любовна песен, наречена „Mr. Perfectly Fine", част от предстоящия й албум „Fearless".

Песента е класическа поп кънтри песен, характерна за Тейлър Суифт. Интересното за нея е, че тя е създадена преди много години, по-специално Тейлър я е написала, когато е била на 16-18 години.По-рано, обявявайки преиздаване на свой стар албум, Суифт пусна песента "You All Over Me".