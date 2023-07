Тийнейджър подпали диван след бой с майка си и предизвика евакуация в хотел във Флорида

16-годишно момиче беше арестувано след като подпали диван в хотел във Флорида и причини евакуацията на гостите, предаде ABC News. Момичето подпали дивана след сбиване с майка си.

Сигналът е подаден в 3.24 ч. сутринта местно време. Властите приписаха ефективния план за евакуация, извършен от персонала на хотела в ранните часове на сутринта. Това помогна да се запази ситуацията под контрол, както и безопасността на 320 гости.

Тийнейджърката е обвинена в палеж, а разследването на инцидента продължава. ОЩЕ: Жени подпалиха къщата на индиец, заподозрян в сексуално насилие

