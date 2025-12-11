Това е Ози - кучето с най-дългия език в света (ВИДЕО)

Четиригодишният Ози ит Оклахома - микс между френски мастиф и булмастив, постави нов световен рекорд на Гинес за най-дълъг език. Ози спечели титлата за най-дългия език на живо куче с дължина на езика от близо 20 см (или съвсем точно - 19,89 см), съобщиха организаторите на рекордите в прессъобщение. Ози, с необичайната си физическа особеност, изпревари Роки, мъжки боксер от Илинойс, който преди това беше поставил рекорда с езика си с дължина 12,7 см, съобщи "USA TODAY".

Необичайно, неудобно дълъг

Собственичката на кучето, Анджела Пик, разказа на Гинес, че са открили постижението, след като завели кучето си на "рутинно подрязвабе на ноктите, а ветеринарите се възползвали от възможността да измерят гигантския му език от края на муцуната до върха". "Откакто се е родил, езикът му винаги е стърчал от устата му", каза Пик. "Но от медицинска гледна точка няма нищо нередно с него, няколко пъти го прегледахме при ветеринарен лекар и няма никакви зъбни проблеми или нещо друго – просто е необичайно, неудобно дълъг!".

Въпреки че е рекордьор, Ози не използва езика си за "много облизване", каза Пик пред Guinness World. "Забавно е, че въпреки че езикът му е такъв, той всъщност не облизва много", каза Пик. "Той не дава целувки – приближава се до лицето ти и като че ли те обича и трие носа си в него, но всъщност не облизва много неща!"

Да си избереш уникат

Снимка: Guinness World Records/Facebook

Пик каза, че са избрали Ози от кучилото заради неговата личност. "По неговия чудесен характер можеше да се разбере, че ще се впише много добре в нашето семейство", каза Пик.

Любимите неща на Ози са да се вози в кола, да прекарва време със семейството си и да яде любимата си кучешка храна. Пик каза, че рекордно дългият език на кучето ѝ очарова всички, които среща, и автоматично "извиква усмивка на лицата на хората".