Има ли все още Тръмп някаква власт?

Дипломатическата активност на Доналд Тръмп тази седмица - от речта му пред Общото събрание на ООН до срещата му с китайския президент Си Дзинпин, трябваше да затвърди ролята му на световната сцена. Но Тръмп не успя да разсее впечатлението на много анализатори, че е изправен пред редица проблеми както у дома, така и в чужбина. Сред тях са разрастващата се война с Иран, която доведе до повишаване на цените на бензина в САЩ и рязък спад в рейтинга му, влошаване на отношенията му със съюзниците и засилващото се предизвикателство от страна на Китай в областта на изкуствения интелект, пише Ройтерс.

Тръмп започна да среща отпор от страна на световни лидери по различни въпроси, от кризата в Близкия изток до войната на Русия срещу Украйна. Това създава впечатление за една блокирала външнополитическа програма. Междувременно Републиканската партия на Тръмп ще се изправи и пред теста на междинните избори през ноември, които могат допълнително да ограничат политическите възможности на президента.

Въпреки това речта на Тръмп пред ООН във вторник ясно показа как след завръщането си в Белия дом той променя международния ред, основан на правила, за чието изграждане САЩ допринесоха след Втората световна война. От трибуната на международната организация, която има мисията да поддържа мира по света, Тръмп отново заплаши да "унищожи" Иран, ако той не се съгласи на сделка и защити натиска си срещу Венецуела с думите, че "победителят получава плячката".

Но Си Дзинпин, с когото той разговаря вчера, изглежда в по-силна позиция. Китай отчита ръст на търговията си със света, докато САЩ се борят с икономическите последици от конфликта с Иран.

ОГРАНИЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ СРЕЩАТА СЪС СИ ДЗИНПИН

На този фон държавното посещение на Си беше изпълнено с пищни церемонии, но донесе малко конкретни резултати на спорните въпроси, едни от които са изкуственият интелект, търговията, Тайван и Иран. Най-конкретният резултат изглежда беше двумесечното удължаване на търговското примирие между двете най-големи икономики в света, което първоначално трябваше да изтече през ноември.

Китайските държавни медии съобщиха, че на разговорите при закрити врата Си го е призовал да се противопостави на независимостта на Тайван. Демократично управляваният остров, към който Китай предявява претенции, остава най-спорният въпрос в отношенията между Вашингтон и Пекин.

"Тръмп смята, че ни връща към свят, в който силата определя правилата. Но е показателно, че той отстъпва, когато става дума за Си Дзинпин и нарастващата мощ на Китай", казва Брет Брюн, бивш съветник по външната политика в администрацията на Барак Обама, а сега ръководител на консултантската компания "Глоубъл Ситюейшън Рум".

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ВОЙНАТА С ИРАН Е В БЕЗИЗХОДИЦА

На фона на наситената с дипломатически срещи седмица на Тръмп стоеше войната с Иран, която той започна заедно с Израел на 28 февруари. Конфликтът продължава вече близо седем месеца, нарушава глобалните енергийни доставки и се разпространи в други държави от региона, последно към Йемен и коридора за корабоплаване в Червено море.

Въпреки тежките икономически и военни удари, които понесе, Иран продължава да оказва съпротива, превръщайки конфликта в най-трудния за разрешаване външнополитически проблем пред Тръмп през втория му мандат.

В речта си пред ООН Тръмп защити атаката срещу Иран и заяви, че "Америка се завръща" и е по-силна от всякога.

След поредица от първоначални успехи във външната политика, сред които прекратяването на огъня в Газа и залавянето на лидера на Венецуела, вторият мандат на Тръмп все по-често се характеризира с липса на пробив по ключови въпроси.

Тъй като войната с Иран поражда силно неодобрение и разделя привържениците на Тръмп, тя може да му създаде проблеми на междинните избори за Конгрес през ноември, когато Републиканската партия ще се бори да запази контрола си над законодателния орган, пише още агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Световните лидери изглежда се подготвят за период, в който влиянието на американския президент може да започне да отслабва след междинните избори.

Повечето европейски и азиатски съюзници вече отхвърлиха исканията на Тръмп за помощ в конфликта с Иран, който той започна, без да се консултира с тях. На тазгодишната среща на ООН някои партньори на САЩ отправиха критики към Тръмп, макар в повечето случаи да не го споменаваха поименно.

Президентът на Франция Еманюел Макрон предупреди срещу глобално "връщане към закона на джунглата", заявявайки, че държавите са изправени пред избор между свят, управляван от сила и принуда, и "цивилизовано международно общество".

В критика към Тръмп бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва осъди чуждата намеса в изборите в страната му през октомври и заяви: "Не се нуждаем от самолетоносачи, които патрулират в нашите води, а от сътрудничество за спиране на потока от оръжия и пари, които подхранват престъпността."

ОТПОР СРЕЩУ ТРЪМП

Още един знак за отслабващото влияние на Тръмп е неуспехът му да убеди Украйна и Русия да се споразумеят дори за ограничено прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура.

Освен това американският лидер представи като успех споразумението с Дания и Гренландия за разширяване на американското военно присъствие на острова. Договореното обаче е далеч от първоначалното му искане САЩ да "притежават" територията и от заплахата му при необходимост да я завладее чрез използване на сила срещу друга държава членка на НАТО.

"Преди година малко държави и региони се осмеляваха да се противопоставят на Тръмп. Сега Канада, Европа, Китай, Иран, Русия и други са все по-склонни да му казват "не", написа в "Екс" Иън Бремър, президент на "Юрейша Груп".

"ИМАМ ЛИ ВСЕ ОЩЕ НЯКАКВА ВЛАСТ?"

Дали самият Тръмп вече не е започнал да се съмнява във властта си? В речта си пред световните лидери той заяви, че иска изкуственият интелект да бъде преименуван на "суперинтелект".

"Да видим дали имам някаква власт", каза той. "Може би имам, а може би нямам. Скоро ще разберем", каза той.