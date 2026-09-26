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Раздадоха бронзовите медали на Европейското първенство по волейбол

26 септември 2026, 20:24 часа 799 прочитания 0 коментара
Снимка: CEV
Раздадоха бронзовите медали на Европейското първенство по волейбол

Приятната изненада на Европейското първенство по волейбол завоюва бронзовите медали! Отборът на Финландия спечели третото място, след като се наложи по категоричен начин над Словения. Скандинавският тим победи с 3:0 (25:23, 25:20, 29:27) в малкия финал на шампионата на Стария континент. Припомняме, че Финландия отстрани световния шампион Италия, но загуби от олимпийския първенец Франция. Словенците пък загубиха от Полша на 1/2-финалите.

Финландия грабна бронзовите медали на ЕвроВолей 2026

Финландия триумфира след първия и втория гейм, без да даде сериозни шансове за словенците, които имаха възможност да останат в двубоя след третата част. В нея резултатът се движеше точка за точка, но Финландия успя да победи драматично с 29:27. Превъзходството за Финландия в мача, продължил само 98 минути, беше в атака и на блокада. Ноа Мартила се отличи с 19 точки в полза на победителите, докато Рок Можич реализира 15 пункта за състава на Словения.

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Национален отбор по волейбол на Финландия

Това е първо в историята отличие за отбора на Финландия, както и първо класиране в челната тройка на Европейско първенство. Двубоят за титлата между еврошампиона Полша и олимпийския първенец Франция е по-късно тази вечер. Той ще се изиграе на 26 септември, с начален час 22:00 часа. Съдомакини на първенството са Италия, България, Румъния и Финландия, а мачовете от финалната четворка са в Милано.

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Европейско първенство по волейбол
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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