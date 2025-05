Тръмп: Калта спря Путин да не превземе Киев за 5 часа. И се самоопроверга (ВИДЕО)

Ако руските танкове не били "затънали в калта" в началото на пълномащабната война в Украйна, отприщена от руския диктатор Владимир Путин, то армията на Путин щяла да превземе Киев за около 5 часа. Такова гръмко изявление направи американският президент Доналд Тръмп в интервю за Fox News.

Поредните смайващо далеч от действителността думи на Тръмп всъщност бяха опровергани от самия него буквално в същото изречение, с което "предаде" Киев на Путин, ако не била калта. Точно преди да изрече това, Тръмп пак и отново повтори, че той бил дал противотанковите ракети Javelin на Украйна, а не Барак Обама, т.е. благодарение на тях Украйна се спасила. На тях или на калта, в крайна сметка? И какъв военен стратег си, за да пратиш танковете си да затънат в калта - не си ли проучил какви са условията за водене на война в Украйна през пролетта?

Припомняме, че всъщност съдбата на Киев през 2022 година беше решена от битката при Гостомел и това, че украинската армия не позволи на елитна руска десантна част да установи плацдарм-позиция, където да дойдат откъм Беларус няколко хилярди руски войници, чакащи сигнал на военнотранспортни самолети - още тук: Светът през 2022 година: Войната в Украйна - Давид бие Голиат с помощ от приятели

