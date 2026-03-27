Тръмп обяви, че след края на мандата си ще се кандидатира за президент на друга държава

Американският държавен глава Доналд Тръмп заяви, че след края на президентския му мандат в САЩ може да се кандидатира за президент в друга държава.

Това би осигурило политическо дълголетие на Тръмп, тъй като той няма право да участва в изборите за президент отново.

Тръмп определи отношенията на САЩ с Венецуела като "невероятни" по време на заседание на кабинета в Белия дом и се пошегува, че може да се кандидатира за президент там, пише Mirror.

"Може да се кандидатирам срещу Делси"

Тръмп също така заяви, че е "човекът с най-висок рейтинг в социологическите проучвания". "Може да се кандидатирам срещу Делси", заяви той, а думите му бяха посрещнати с бурен смях от страна на събралите се представители на пресата.

Делси Родригес е настоящият президент на Венецуела, положила клетва, след като бившият президент беше заловен от американските специални части на 3 януари 2026 г.

САЩ заловиха предишния президент Николас Мадуро, както и съпругата му Силия Флорес, и ги изведоха от страната. В резултат на това Делси Родригес стана изпълняващ длъжността президент на Венецуела и два дни по-късно официално положи клетва.

"Отношенията ни с Венецуела са невероятни. Хората... всъщност аз съм човекът с най-висок рейтинг в социологическите проучвания. С други думи, след президентството мисля, че може да отида във Венецуела и да се кандидатирам срещу Делси", заяви той.

Президентът Николас Мадуро беше отведен в Съединените щати при среднощна операция на американските специални части, при която загинаха най-малко 24 венецуелски служители по сигурността. Няколко дни по-късно той се яви в съда в Ню Йорк заедно със съпругата си по обвиненията в наркотероризъм. Двамата пледираха невинни.

Атака срещу Родригес

В началото на месеца стана ясно, че администрацията на американския президент подготвя и съдебен процес срещу временния президент на Венецуела Делси Родригес. Това ще е един от няколкото инструменти, за да засили влиянието си върху Каракас, съобщи "Ройтерс".

Федералните прокурори са съставили възможни обвинения за корупция и пране на пари и са предупредили Родригес да продължи да изпълнява исканията на Тръмп след свалянето на бившия венецуелски лидер Николас Мадуро от власт от САЩ през януари. Прокуратурата на САЩ в Маями подготвя проект на обвинения, казаха източниците, добавяйки, че документът е бил подготвян през последните два месеца. Разследването се фокусира върху предполагаемото участие на Родригес в пране на пари от венецуелската държавна петролна компания PDVSA, съобщиха трима от източниците на агенцията, и обхваща дейности между 2021 и 2025 г.

Отделно от проекта за обвинителния акт, американски служители са представили на Родригес списък с най-малко 7 бивши високопоставени партийни служители, сътрудници и членове на техните семейства, които искат тя да арестува за евентуална екстрадиция, съобщиха четирима източници. Това беше съобщено за първи път от испанския вестник ABC.

Публично Тръмп хвали Родригес за сътрудничеството му със САЩ и приветства Венецуела като "нашия нов приятел и партньор" в годишното си обръщение за състоянието на Съюза.

Венецуелското министерство на комуникациите, което отговаря за всички запитвания от пресата за правителството, не отговори на запитвания относно потенциалните обвинения, повдигнати срещу Родригес.