Андрей Гюров за президент: Факторът "ГЕРБ" може да реши много

"Нека си позволим да ги обявим, защото със сигурност търпението на хората се изчерпа за тези над два месеца". Това заяви социологът Евелина Славкова, съосновател на социологическата агенция "Тренд" по отношение на дългоочакваното официално встъпване на последния засега служебен премиер на България Андрей Гюров и бившия главен секретар на МВР Георги Кандев в надпреварата за нов президент и вицепрезидент на България. Двамата официално би трябвало да обявяват кандидатурата си за президент и вицепрезидент днес, 1 септември, от 10:00 часа, при това пред Историческия музей в Гоце Делчев - Още: Стана ясно кога Андрей Гюров ще обяви кандидатурата си за президент

Сега ще видим дали е било разумно да се изчака, коментира и доц. Даниел Смилов, с уточнение, че не може да се каже, че Гюров е бил извън новините заради късното обявяване на кандидатурата.

Плюсовете и минусите за Гюров

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Задачата на Гюров ще е много трудна, защото е кандидат срещу управлението на Румен Радев, смята доц. Смилов. А Евелина Славкова предупреди, че е интересно какво ще правят Бойко Борисов и ГЕРБ – дали ще излъчат свои кандидати или просто ще замълчат, т.е. да стане мълчалива подкрепа за Гюров. Периферията е много важна в тези избори – не бих си позволила да говоря за предрешени избори, макар да има такива нагласи сега, уточни още Славкова. Българите дадоха голямо мнозинство, за да има правителство, но сега може да се задейства другата логика – президент да е друг човек, не от спечелилата партия, за да няма прекалена концентрация на власт, включи се и доц. Смилов.

Политологът Борис Попиванов обаче определи за много рисково да се води кампания с основен фокус против Румен Радев от подкрепящите Гюров формации, защото той твърде скоро беше избран за премиер и формира правителство. По принцип такава силна опозиционна кампания е оправдана, въпросът е дали сега е момента и с какво би помогнало това. "Ако се атакува само заради атаката, ще е контрапродуктивно", призна и доц. Смилов, който напомни, че с фискалната политика и държавния бюджет "Прогресивна България" не се справя убедително, бизнесът усеща задаващи се проблеми, но въпросът е колко ги усещат обикновените хора.

"Бойко Борисов обича предрешените мачове само като са в негова полза", каза още Попиванов, като добави, че "мачът на Борисов" засега "е за второто място" - ОЩЕ: Бойко Борисов: Изборите са предрешени, всички помагат на госпожа Йотова (ВИДЕО)

Според Попиванов е трудно да се каже дали забавянето на кандидатурата е нарочен ход за повишаване на интереса. В сутрешния блок на БНТ той направи следния анализ: Гюров не изглеждаше да се колебае да се кандидатира за президент, според мен нищо не го е разколебало. Затова и въпросът е защо толкова се забави обявяването на тази кандидат-президентска двойка – може би се е търсел подходящия момент, каза Попиванов. Той защити и тезата си, че Илияна Йотова като вицепрезидент е изградила свой образ, различен от този на Румен Радев. Сега обаче се чака кой ще е кандидат за неин вицепрезидент, би трябвало да стане ясно до седмица. "Йотова каквато и да е самостоятелност да има, голяма дистанция от управлението на Радев няма", опонира доц. Смилов - Още: "ПБ не може да подкрепи кандидат на БСП": Защо Йотова се явява с инициативен комитет?

Припомняме, че предвид дългото очакване се появиха най-различни слухове защо е това забавяне – дали Гюров има подкрепа и на ПП, и на ДБ, дали има подкрепа от по-широк кръг десни партии и дори дали Георги Кандев не е по-популярен от Андрей Гюров.