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Лятото продължава, все още става за море: Проф. Георги Рачев с хубава прогноза за септември

01 септември 2026, 7:51 часа 669 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Лятото продължава, все още става за море: Проф. Георги Рачев с хубава прогноза за септември

"Август си отиде доста топъл и сух. Четвъртък и петък може да има леко захлаждане и едно такова безметежно време. Септември месец средната месечна температура е с два градуса по-ниска от август месец. Засега през септември месец времето остава хубаво, топло и слънчево време". Това заяви климатологът проф. Георги Рачев пред bTV. Още: Лятото продължава с пълна сила: Проф. Георги Рачев обеща нова порция горещини

Лек студен форнт "само ще ни близне"

Проф. Рачев обясни, че студеният фрон, който предстои, в сряда или в четвъртък, ще мине леко през България. "Това крайче само ще ни близне лекичко през септември месец, иначе продължава да си е топло. Времето си е късно лятно време и от неделя, като мине следващата вълна, по-чувствителните дами сутрин ще трябва да сложат "джемпърче" (лека връхна дреха - бел. ред.), коментира той. 

Проф. Рачев още веднъж подчерта, че остава хубавото, топло и лятно време през септември месец. "Спокойно отиваш на морето, отиваш в 10 часа на плажа и спокойно можеш да се остане до 16-17 часа", каза той за хората, които възнамеряват да отидат на море в началото на септември месец .

Проф. Георги Рачев заяви още, че нивото на река Дунав лека по-лека се стабилизира на нормални нива. Вода засега има, но продължаваме да се движим на ръба, посочи той. 

Проф. Рачев добави, че септември месец е един от най-хубави месеци, като лятото продължава и през този месец - с приятно и хубаво време. 

Още: Проф. Георги Рачев с добра новина за нивото на река Дунав и кратко захлаждане

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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