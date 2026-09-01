Кабинетът "Радев":

Управляващите зоват КЗК и КЗП да влязат на пазара: Депутат на Радев съзря нелоялни практики в "Кошницата с грижа"

01 септември 2026, 8:26 часа 651 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Управляващите зоват КЗК и КЗП да влязат на пазара: Депутат на Радев съзря нелоялни практики в "Кошницата с грижа"

"Трудни 100 дни. Първите 100 дни не бяха най-щастливите в управлението на мнозинството. Наложи се да правим бюджет, законодателни инициативи, но като цяло вървим в правилната посока". Това заяви пред bTV депутатът от "Прогресивна България" и председател на Комисията по земеделие в Народното събрание Явор Гечев. Още: Няма черна каса в бюджета, има черна дупка в спомените и размислите на някои хора

Надценките остават високи, цените не са достатъчно добри

Снимка: Getty images

Той посочи, че и битката на мнозинството с цените продължава. "Надценките остават високи. Цените не са достатъчно добри, могат да бъдат оптимизирани още", отбеляза Гечев. Той добави, че "Кошница с грижа" сработи, но резултатите също не са били такива, каквито управляващите се очаквали. 

Той допълни, че "Кошница с грижа" продължава, въпреки сигналите на обществото, че промоционални стоки не са влезли в нея. "Контролните органи трябва да се понамесят малко затова дали новото законодателство и кошницата нямат нелоялни практики на пазара", изтъкна Явор Гечев. 

Той призова Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да осъществяват по-засилен контрол на пазара.

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Явор Гечев допълни, че има изключително коректни фермери, които продават стоките си на много достъпни цени. Трябва да обърнем внимание на тези хора, които злоупотребяват с фермерите и фермерските продукти, каза народният представител. 

"Ние ядем сравнително добри храни в България, но въпросът е на каква цена. Ние не сме си отишли от тази си заявка - да се борим с високите цени на храните. Пазарът трябва да бъде свободен и не трябва да бъде изкривяван", отбеляза Явор Гечев. 

Той отбеляза, че един от проблемите в "справедливата цена" е, че няма референтни данни за цените на едро. 

Явор Гечев добави още, че пише Закон за кооперативите, в който няма право на грешка. Законът ще важи както за физически, така и за юридически лица. 

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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