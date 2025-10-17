Кремъл изкушава Мъск: Да свържем Чукотка и Аляска с тунела "Путин-Тръмп"

Главният изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев предложи на Илон Мъск да построи тунел "Путин-Тръмп“ между руския полуостров Чукотка и американския щат Аляска, разделени от Беринговия проток. „Илон Мъск, представете си да свържете САЩ и Русия, Америка и Афро-Евразия с тунела "Путин-Тръмп" – мост с дължина 70 мили (около 112 км - бел. ред.), символизиращ единството. Традиционната цена е над 65 милиарда долара, но технологията на The Boring Company може да я намали до 8 милиарда долара. Нека да изградим бъдещето заедно!“, написа Дмитриев в социалната мрежа X.

В публикацията си той тагна профилите на Илон Мъск и компанията на милиардера The Boring Company, която доскорошният пряк съюзник на Доналд Тръмп създаде в Лос Анджелис през 2016 г. Тя строи подземни тунели и транспортни системи.

Дмитриев включи и приблизителна схема на тунел през Беринговия проток:

.@elonmusk, imagine connecting the US and Russia, the Americas and the Afro-Eurasia with the Putin-Trump Tunnel - a 70-mile link symbolizing unity. Traditional costs are $65B+, but @boringcompany's tech could reduce it to <$8B. Let's build a future together! 🇺🇸🤝🇷🇺🧵 👇 https://t.co/boCVb8xqjl pic.twitter.com/QXmTYAduqm — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 16, 2025

Спомен за Кенеди и Хрушчов

Той се мотивира с това, че от съветските документи за Кенеди ставало ясно, че мостът на световния мир между Джон Кенеди и Никита Хрушчов „може и трябва да бъде построен веднага между Аляска и Русия“. Така Дмитриев напомни за времената на най-високо напрежение по време на Студената война, а именно Карибската криза.

Той все още не е получил отговор от Мъск, след като опита да изкуши The Boring Company, че ще спечели много от такъв проект.

"Руският фонд за преки инвестиции вече е инвестирал и построил първия в историята железопътен мост между Русия и Китай. Дошло е времето да направим още повече и да свържем континентите за първи път в историята на човечеството. Дошло е времето да свържем Русия и САЩ", продължи публикацията си Дмитриев.

Кирил Дмитриев е острието на руския диктатор Владимир Путин, с което Кремъл опитва да примами администрацията на американския лидер Доналд Тръмп да инвестира в Русия и да работи съвместно с Москва по енергийни и други проекти. Той дори направи официална визита в САЩ тази година: Ще омайва Тръмп: Русия прати успелия си млад мъж.