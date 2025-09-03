Тръмп премести щаба на Космическото командване в Алабама

"С огромно удоволствие съобщавам, че щабът на Космическото командване на САЩ ще се премести в красивия град Хънтсвил, Алабама, който отсега нататък ще бъде известен като "Ракета Сити". Това каза на пресконференция в Белия дом президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той заяви, че премества щабквартирата от Колорадо в Алабама поради методите на гласуване в Колорадо.

Решението на Тръмп

Тръмп, който често е промотирал неверната теза, че той, а не демократът Джо Байдън, е спечелил изборите през 2020 г., отдавна поставя под съмнение сигурността на гласуването по пощата, въпреки че доказателствата за изборни измами са изключително редки. "Проблемът, който имам с Колорадо, един от големите проблеми, е, че там гласуват по пощата, преминаха изцяло към гласуване по пощата", заяви той в Белия дом.

"Така че те автоматично имат фалшиви избори. А ние не можем да допуснем това. Когато един щат е за гласуване по пощата, това означава, че искат нечестни избори, защото това е смисълът. Така че и това беше важен фактор", аргументира се президентът на САЩ.

От години той призовава за премахването на електронните машини за гласуване, като вместо това настоява за използването на хартиени бюлетини и ръчно преброяване, процес, който според избирателните служители отнема много време, е скъп и е много по-неточен от машинно преброяване.

