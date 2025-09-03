Войната в Украйна:

Тръмп премести щаба на Космическото командване в Алабама

03 септември 2025, 06:10 часа 315 прочитания 0 коментара
Тръмп премести щаба на Космическото командване в Алабама

"С огромно удоволствие съобщавам, че щабът на Космическото командване на САЩ ще се премести в красивия град Хънтсвил, Алабама, който отсега нататък ще бъде известен като "Ракета Сити". Това каза на пресконференция в Белия дом президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той заяви, че премества щабквартирата от Колорадо в Алабама поради методите на гласуване в Колорадо.

Още: "Не съм чувал за това": Тръмп коментира теориите за влошеното му здраве

Решението на Тръмп

Тръмп, който често е промотирал неверната теза, че той, а не демократът Джо Байдън, е спечелил изборите през 2020 г., отдавна поставя под съмнение сигурността на гласуването по пощата, въпреки че доказателствата за изборни измами са изключително редки. "Проблемът, който имам с Колорадо, един от големите проблеми, е, че там гласуват по пощата, преминаха изцяло към гласуване по пощата", заяви той в Белия дом.

Още: "Като в Карибски пирати": Тръмп се хвали, че е ударил кораб, превозващ наркотици

"Така че те автоматично имат фалшиви избори. А ние не можем да допуснем това. Когато един щат е за гласуване по пощата, това означава, че искат нечестни избори, защото това е смисълът. Така че и това беше важен фактор", аргументира се президентът на САЩ.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От години той призовава за премахването на електронните машини за гласуване, като вместо това настоява за използването на хартиени бюлетини и ръчно преброяване, процес, който според избирателните служители отнема много време, е скъп и е много по-неточен от машинно преброяване.

Още: "Влизаме": Тръмп вкарва Националната гвардия в Чикаго

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп Алабама САЩ космическо командване
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес