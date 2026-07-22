Неочакван избор на Тръмп: Джани Инфантино предложен за шеф на ООН

Президентът на САЩ Доналд Тръмп искал президентът на световната футболна федерация (ФИФА) Джани Инфантино да бъде следващият генерален секретар на ООН, съобщават американският вестник "New York Post". Американският лидер смята, че световната репутация на Инфантино и опитът му в ръководенето на ФИФА го правят силен кандидат за поста, който в момента заема Антониу Гутереш.

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Припомняме, че Тръмп оцени високо начина, по който Инфантино е организирал Мондиала в САЩ, Канада и Мексико. След края на световното първенство той дори заяви, че това е било "най-страхотното Световно първенство по футбол, организирано някога досега".

Trump wants FIFA President Gianni Infantino to become the next UN secretary-general.



He believes Infantino's global reputation and experience leading FIFA make him a strong candidate to replace António Guterres.



Source: New York Post pic.twitter.com/2yPnIAw4Vl — Clash Report (@clashreport) July 21, 2026

През декември ФИФА учреди и своя награда за мир, която присъди на Тръмп, който често повтаря, че е прекратил няколко конфликта по света и заради това заслужава дори да получи Нобеловата награда за мир.

Американският президент смята, че Инфантино е уважаван от всички по света и има невероятната способност да обединява хората.

Вторият мандат начело на ООН на настоящия генерален секретар, португалеца Антонио Гутереш, изтича в края на тази година, което означава, че тази есен трябва да бъде избран негов приемник за поста. За целта този приемник трябва да получи подкрепата на 15-те страни членове на Съвета за сигурност на ООН, в който пет постоянни членове имат правото на вето.

Не е ясно дали самият Инфантино би искал да заеме този пост.

Засега сред кандидатите са бившата чилийска президентка Мишел Бачелет, която е социалистка и която се очертава да се сблъска със съпротивата на САЩ, и аржентинецът Рафаел Гроси, който е начело на Международната агенция за атомна енергия и за когото се очакват проблеми с Великобритания заради дългогодишния спор за Фолкландските (Малвинските острови), заради които двете страни бяха в кратка война през 1982 г.