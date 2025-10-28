"Заради американска атака": Венецуела къса с газовите доставки от Тринидад и Тобаго

Президентът на Венецуела Делси Родригес, която е и министър на петрола, обяви, че е препоръчала прекратяване на споразуменията за газ с Тринидад и Тобаго, след като страната прие американски военен кораб, предадоха Франс прес и Ройтерс. Тя заяви, че причината са във "враждебни" действия на островната нация, отбелязва Асошиейтед прес. "Премиерът на Тринидад реши да се присъедини към войнолюбивата програма на САЩ", заяви вчера Делси Родригес по венецуелската национална телевизия.

Какво се случи в Тринидад и Тобаго?

Тринидад в момента е домакин на един от американските военни кораби, участващи в спорна кампания за унищожаване на венецуелски моторни лодки, за които се твърди, че превозват наркотици за САЩ. Разрушителят "Грейвли", оборудван с управляеми ракети, пристигна в Тринидад, за да проведе съвместни учения с военноморските сили на Тринидад.

Венецуелските власти описаха решението на Тринидад да приеме кораба като провокация, докато правителството на Тринидад заяви, че съвместни учения със САЩ се провеждат редовно.

Въпреки петролното ембарго срещу Венецуела, в началото на октомври САЩ дадоха зелена светлина на Тринидад и Тобаго за експлоатацията на важно газово находище, оценено на 120 милиарда кубически метра, разположено в североизточната част на венецуелските води, близо до морската граница с Тринидад и Тобаго.

В отговор премиерката на Тринидад и Тобаго Камла Персад-Бисесар заяви пред АФП, че отхвърля "шантажа" на Венецуела по отношение на газовите споразумения между двете страни. Малкият англоговорящ архипелаг няма да се поддаде на "никакъв шантаж от страна на венецуелците" и няма да се откаже от "борбата срещу наркокартелите", подчерта тя. И бе категорична - нашето бъдеще не зависи от Венецуела и никога не е зависело от нея.

