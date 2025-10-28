Войната в Украйна:

Тръмп ласкае Мъск: Харесвам го и винаги ще го харесвам

28 октомври 2025, 06:04 часа 377 прочитания 0 коментара
По-малко от шест месеца след разрива си с Илон Мъск, американският президент Доналд Тръмп се изказа мило за технологичния милиардер, предаде ДПА, цитирани от БТА. "Харесвам Илон и подозирам, че винаги ще го харесвам", каза Тръмп пред медиите по време на посещението си в Азия. Мъск дари над 250 милиона долара за предизборната кампания на Тръмп миналата година. През първите месеци от мандата на Тръмп той се превърна в близък доверен човек на президента и беше натоварен със задачата да намали бързо правителствените разходи.

Защо Мъск се оттегли от политиката?

Но в началото на лятото възникна разрив по повод на важен законопроект за бюджета, прокарван от Тръмп, и двамата скоро започнаха да се атакуват взаимно в социалните медии. По-късно Мъск се оттегли от политическата си роля. 

През юли Мъск обяви създаването на своя собствена партия, но след това нищо повече не се чу за нея, припомня ДПА. По-късно Мъск ограничи политическата си дейност до изразяване на десни възгледи в онлайн платформата си "Екс".

През септември Тръмп и Мъск разговаряха по време на церемония в памет на убития десен активист Чарли Кърк.  След това Тръмп заяви, че от време на време е имал малко контакти с Мъск, определяйки ги като "нищо особено".

Тръмп заяви, че технологичният милиардер е преживявал "лош момент". "Беше глупав момент в живота му. Много глупав", подчерта президентът на САЩ. "Сигурен съм, че той би ви казал същото".

Антон Иванов
