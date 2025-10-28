Войната в Украйна:

Обявиха датата, на която Пъф Деди ще бъде освободен

28 октомври 2025, 14:53 часа 561 прочитания 0 коментара
Обявиха датата, на която Пъф Деди ще бъде освободен

Рапърът Шон Комбс, известен като Пи Диди и Пъф Деди, ще излежи присъдата си и вече има конкретна дата, на която ще бъде освободен от затвора. Това ще стане през май 2028 г., според Федералното бюро по затворите (BOP). По-конкретно, точната дата, на която той ще може да напусне затвора, е 8 май 2028 г., според досието на артиста. Все още не е ясно дали осъденият рапър действително ще излежи присъдата си, тъй като упорито се тиражират слуховете, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще го помилва.

Снимка: Getty Images

Комбс беше изправен на съд преди месец и в началото на октомври беше осъден на 50 месеца затвор, което е около четири години и два месеца, по две федерални обвинения за трафик за проституция, както и глоба от 500 000 долара. Той беше осъден и на пет години пробация. В момента рапърът е в затвора от една година, тъй като през септември 2024 г. беше арестуван и откаран в Метрополитан център за задържане в Бруклин (MDC), където все още се намира.

Комбс е помолил Тръмп да посредничи

Комбс е помолил президента на САЩ Доналд Тръмп да го помилва, според самия президент, въпреки че той не е посочил дали действително ще го помилва, или не. Освен това, адвокатите му са съобщили намерението си да обжалват присъдата, постановена от съдията по делото, Арун Субраманян, пише "Marca".

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
