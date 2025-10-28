Обявиха датата, на която Пъф Деди ще бъде освободен

Рапърът Шон Комбс, известен като Пи Диди и Пъф Деди, ще излежи присъдата си и вече има конкретна дата, на която ще бъде освободен от затвора. Това ще стане през май 2028 г., според Федералното бюро по затворите (BOP). По-конкретно, точната дата, на която той ще може да напусне затвора, е 8 май 2028 г., според досието на артиста. Все още не е ясно дали осъденият рапър действително ще излежи присъдата си, тъй като упорито се тиражират слуховете, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще го помилва.

Снимка: Getty Images

Комбс беше изправен на съд преди месец и в началото на октомври беше осъден на 50 месеца затвор, което е около четири години и два месеца, по две федерални обвинения за трафик за проституция, както и глоба от 500 000 долара. Той беше осъден и на пет години пробация. В момента рапърът е в затвора от една година, тъй като през септември 2024 г. беше арестуван и откаран в Метрополитан център за задържане в Бруклин (MDC), където все още се намира.

Комбс е помолил Тръмп да посредничи

Комбс е помолил президента на САЩ Доналд Тръмп да го помилва, според самия президент, въпреки че той не е посочил дали действително ще го помилва, или не. Освен това, адвокатите му са съобщили намерението си да обжалват присъдата, постановена от съдията по делото, Арун Субраманян, пише "Marca".