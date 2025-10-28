Мицотакис: Гърция гледа на бъдещето с оптимизъм и самочувствие (ВИДЕО)

Гърция е способна „да гледа към бъдещето с оптимизъм и самочувствие“, заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис във вторник в коментар по случай годишнината от Деня на Охи – отхвърлянето от страна на страната на италианския ултиматум за капитулация на 28 октомври 1940 г., предаде гръцкото издание Kathimerini. „Наистина впечатляващият политически и военен парад в Солун отразява образа на страна, която уважава и почита славните моменти от миналото си. В същото време обаче е способна да гледа към бъдещето с оптимизъм и самочувствие“, каза той след края на военния парад.

„Живеем в бурни и трудни време на, но военният парад, който наблюдавахме днес, ни кара всички да се чувстваме спокойни, че въоръжените сили са винаги тук, за да защитават тази свобода, за която са се борили нашите предци.“

Годишният военен парад в памет на влизането на Гърция във Втората световна война се проведе в Солун във вторник, като хиляди хора се събраха по улиците, за да наблюдават маршируването на войските близо до брега и новите технологии, внедрени в гръцките въоръжени сили. ОЩЕ: "Дипломация на инерцията" или "революционни представления": Мицотакис обясни подхода на Атина с Турция

📍Θεσσαλονίκη - Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου.

👮Αρχηγός ΕΛΑΣ: "Είμαστε αποφασισμένοι να επιτελέσουμε το χρέος μας απέναντι σε εκείνους που με το έντιμο και ηρωικό #ΟΧΙ, με τη θυσία τους για την Πατρίδα και την Ελευθερία, μας έδωσαν το δικαίωμα να γιορτάζουμε με υπερηφάνεια τη σημερινή… pic.twitter.com/BKhlgU6mqi — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) October 28, 2025

Оръжия с изкуствен интелект

В парада бяха представени безпилотни летателни апарати, усъвършенствани системи против дронове, като например произведената в Гърция система „Кентаврос“, и оръжия с изкуствен интелект.

„Кентаврос“ беше успешно тестван на гръцки фрегати, участващи в операция „Щитове“ в Червено море, предотвратявайки атаки от дронове на хусите.

На обществеността беше представено и оръжието за електронна война „Хиперион“, което има способността да сваля вражески дронове и е предназначено за надводните части на ВМС, както и роботизирана система за неутрализиране на импровизирани взривни устройства. Военните представиха танкове Leopard, оборудвани със специални „клетки“, които ги предпазват от евентуални попадения в купола на танка. ОЩЕ: Ролята на Гърция в Източното Средиземноморие: Знаците, че тя нараства

🇬🇷🇬🇷🇬🇷 Συγκίνησε με τα λόγια του ο επισμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου, που «έσκισε» τους αιθέρες με το μαχητικό αεροσκάφος F-16, στις αεροπορικές επιδείξεις της ομάδας «ΖΕΥΣ» για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.



🗣️🙌 «Καλημέρα Θεσσαλονίκη καλημέρα Ελλάδα. Σήμερα τιμάμε… pic.twitter.com/fpLYQe7DeJ — iefimerida (@iefimerida) October 28, 2025