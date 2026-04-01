Тръмп с ново 20: Войната в Иран ще свърши до 2-3 седмици (ВИДЕА)

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ може да приключат военната си кампания срещу Иран до две-три седмици, предаде Ройтерс. "Ще се изтеглим много скоро. Искаме да унищожим всичко, което има, но може да сключим примирие преди това", каза Тръмп пред репортери в Белия дом. Още: 12-то уверение на Тръмп, че войната свършва: Знае ли въобще какво прави
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 31, 2026
When they are ready, maybe in a long time from now, able to develop a nuclear weapon, you will have a president like me who will go there, and he will knock the hell out of them again. pic.twitter.com/2ZzcFZfQAp
Кога ще приключи военната операция "Епична ярост"?
Декларацията беше най-ясната до момента на Тръмп, че възнамерява скоро да сложи край на едномесечна война, която пренареди Близкия изток, наруши световните енергийни пазари и промени траекторията на президентството на републиканеца.
Тръмп добави, че Техеран не е нужно да сключва сделка с Вашингтон, за да прекрати конфликта. "Иран не е длъжен да сключва сделка, каза той, когато го попитаха дали успешната дипломация е предпоставка за прекратяване на конфликта от страна на САЩ. Не, те не са длъжни да сключват сделка с мен."
Вместо това, каза Тръмп, изискването за прекратяване на операцията е Иран да бъде "върнат в каменната ера", без възможността скоро да се сдобие с ядрено оръжие.
"Тогава ще си тръгнем", каза той.
Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп заяви за 12-и пореден път от началото на март месец, че военната операция "Епична ярост" срещу Иран скоро ще приключи, съобщи новинарският портал "Аксиос".
We knocked out one regime, and then we knocked out the second regime.
Now we have a group of reasonable people.
We achieved regime change. pic.twitter.com/I7QNFONAVY
They have no military. They have no nothing.
They admit that they are losing. They are begging to make a deal. pic.twitter.com/NlfwNxi79h
They are not even shooting at us. pic.twitter.com/cDivAn0cn6
Заявленията на Белия дом за войната срещу Иран са противоречиви, тъй като американските власти се опитват да убедят гражданите на САЩ, че конфликтът "няма да прерасне в продължителна война", пише изданието. Военните действия продължават вече пета седмица, което не съответства на първоначалните оценки на американския президент, че тяхната продължителност ще бъде около "четири-пет седмици".
Общият брой на американските военнослужещи в Близкия изток обаче превиши 50 000, което едва ли ще позволи скорошно прекратяване на операцията, отбелязва още "Аксиос".
Освен това, въпреки че Белият дом не е намекнал за началото на наземна операция срещу Иран, има информация, че е възможно Тръмп да се опита да превземе остров Харг или да обяви наземна операция във вътрешността на Ислямската република, за да се овладеят хранилищата с уран, посочва новинарският портал.
Reporter: Does Iran have to make a deal to end the war?
Trump: Iran does not have to make a deal.
Trump: Iran does not have to make a deal. pic.twitter.com/Yi4p6xhSvM
