Тръмп с ново 20: Войната в Иран ще свърши до 2-3 седмици (ВИДЕА)

01 април 2026, 6:13 часа 211 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ може да приключат военната си кампания срещу Иран до две-три седмици, предаде Ройтерс. "Ще се изтеглим много скоро. Искаме да унищожим всичко, което има, но може да сключим примирие преди това", каза Тръмп пред репортери в Белия дом. Още: 12-то уверение на Тръмп, че войната свършва: Знае ли въобще какво прави

Кога ще приключи военната операция "Епична ярост"?

Декларацията беше най-ясната до момента на Тръмп, че възнамерява скоро да сложи край на едномесечна война, която пренареди Близкия изток, наруши световните енергийни пазари и промени траекторията на президентството на републиканеца.

Тръмп добави, че Техеран не е нужно да сключва сделка с Вашингтон, за да прекрати конфликта. "Иран не е длъжен да сключва сделка, каза той, когато го попитаха дали успешната дипломация е предпоставка за прекратяване на конфликта от страна на САЩ. Не, те не са длъжни да сключват сделка с мен."

Вместо това, каза Тръмп, изискването за прекратяване на операцията е Иран да бъде "върнат в каменната ера", без възможността скоро да се сдобие с ядрено оръжие.

"Тогава ще си тръгнем", каза той.

Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп заяви за 12-и пореден път от началото на март месец, че военната операция "Епична ярост" срещу Иран скоро ще приключи, съобщи новинарският портал "Аксиос". 

Заявленията на Белия дом за войната срещу Иран са противоречиви, тъй като американските власти се опитват да убедят гражданите на САЩ, че конфликтът "няма да прерасне в продължителна война", пише изданието. Военните действия продължават вече пета седмица, което не съответства на първоначалните оценки на американския президент, че тяхната продължителност ще бъде около "четири-пет седмици".

Общият брой на американските военнослужещи в Близкия изток обаче превиши 50 000, което едва ли ще позволи скорошно прекратяване на операцията, отбелязва още "Аксиос".

Освен това, въпреки че Белият дом не е намекнал за началото на наземна операция срещу Иран, има информация, че е възможно Тръмп да се опита да превземе остров Харг или да обяви наземна операция във вътрешността на Ислямската република, за да се овладеят хранилищата с уран, посочва новинарският портал.

Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ война Иран операция "Епична ярост"
