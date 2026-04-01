Рубио: Войната с Иран навлиза във финалната си фаза

САЩ виждат финалната права на войната с Иран. Това заявидържавен секретар Марко Рубио и добави, че ще трябва да преосмислят отношенията си с НАТО след конфликта. "Виждаме финалната права. Няма да е днес, няма да е утре, но е скоро", каза Рубио в предаване по телевизия Fox news. Войната започна на 28 февруари, когато САЩ и Израел атакуваха Иран. Техеран отвърна с атаки срещу Израел и страните от Залива, в които има американски военни бази.

Рубио каза, че Иран и САЩ обменят съобщения и че е възможно в някакъв момент да има директна среща между двете страни. "Има съобщения, има разговори. Има потенциал за директна среща в някакъв момент", заяви той.

Американският президент Доналд Тръмп каза, че САЩ може да приключат военната си кампания срещу Иран до две-три седмици.

Рубио обясни и че Вашингтон ще трябва да преосмисли отношенията си с НАТО след края на войната с Иран. "В крайна сметка това е решение на президента и той ще го взема. Аз обаче мисля, за съжаление, че ще трябва да преосмислим дали този алианс, който служеше на страната ни добре за период от време, все още изпълнява предназначението си, или се е превърнал в еднопосочна улица, в която Америка е поставена просто в позиция да защитава Европа, но когато ние се нуждаем от помощта на нашите съюзници, те ни отказват права по използване на бази и на въздушното си пространство", заяви държавният секретар.