Тръмп се отказа да изпраща сили на Националната гвардия в Сан Франциско

Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да изпраща сили на Националната гвардия в Сан Франциско, съобщи днес кметът на калифорнийския град след разговор с републиканския лидер, предаде Ройтерс. Кметът на Сан Франциско Даниъл Лури каза, че снощи Тръмп му се е обадил, за да му съобщи, че отменя всички планове за разполагането на федерални сили. Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноум "потвърди тази насока" в отделен разговор днес, написа Лури в социалната платформа "Екс".

"Имаме работа да вършим и бихме приветствали продължаването на партньорството ни с Федералното бюро за разследване, Агенцията за борба с наркотиците, Федералното бюро за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви и с главния прокурор, за да изчистим улиците ни от наркотиците и дилърите", отбеляза Лури. Той обаче добави, че прилагането на имиграционните закони чрез военна сила ще окаже негативно въздействие върху града. "Оценяваме факта, че президентът разбира, че ние сме глобален център за технологии и когато Сан Франциско е силен, тогава и държавата ни е силна", подчерта Лури, цитиран от БТА.

По-късно днес Тръмп съобщи в социалните мрежи, че кметът на Сан Франциско е заявил, че градът постига напредък в борбата с престъпността, съобщи Асошиейтед прес. Тръмп посочи, че е съгласен Сан Франциско да продължи да решава този проблем самостоятелно.

Тръмп беше намекнал, че Сан Франциско ще е следващата спирка на служителите от Националната гвардия, които президентът републиканец изпраща в различни градове, управлявани от демократите. Срещу тези действия на Тръмп бяха заведени редица съдебни дела. "Ще отидем в Сан Франциско и ще го направим велик", заяви Тръмп миналата неделя в ефира на телевизия "Фокс нюз".