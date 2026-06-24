Тръмп се засили за трети мандат като президент на САЩ (ВИДЕО)

"Може би трябва да се кандидатираме отново. Дали да се кандидатираме още един път? Бих искал да го направя". Това заяви американският президент Доналд Тръмп, като говори на поредно събитие пред свои избиратели – с уточнение, че в Пенсилвания, където беше събитието, той имал повече гласове на президентски избори, отколкото някой президент на САЩ някога е събирал. Проблемът за Тръмп обаче е, че той вече кара втори мандат начело на САЩ – и няма право на повече, освен ако не промени американската конституция. Досега официално той не е дал заявка да се опита да направи такова нещо - ОЩЕ: Няма да гласувам за републиканците и Тръмп: Информационен "гуру" със заклеймяващи думи (ВИДЕО)
Trump:— Clash Report (@clashreport) June 23, 2026
Maybe we should run again. Should we run one more time?
I would like to do that. pic.twitter.com/XBOYVQICEt
Заявки обаче Тръмп дава постоянно – и все повече прилича на клоун. В опит да успокоява икономическите страсти в САЩ, които са силно нагорещени заради войната му в Иран, Тръмп разказа история – как благодарение на неговите действия полицай от Ню Йорк му разказал колко добре почнал "да играе" на Уолстрийт. Преди политическите действия на Тръмп, полицаят само губел пари, а сега печелел – увеличил със 74% своите 401 000 долара спестявания в последната година и половина – поне това разказа американският президент, а потвърждение дали това е истина един Господ знае:
Trump:— Clash Report (@clashreport) June 23, 2026
I was in New York. I met a great police officer, New York's finest, and he said, "Sir, I want to thank you."
I said, "For what?"
He said, "My wife didn't think very much of me. We were having marital difficulties, actually. She thought I was nothing. I'm a police… pic.twitter.com/8Bz1bYwgfE
За капак Тръмп за пореден път повтори идиотското си представление по адрес на транссексуални атлети, състезаващи се при жените – във вдигането на тежести.
Trump did that weird thing again. pic.twitter.com/BNaQVAmZIH— Clash Report (@clashreport) June 23, 2026
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