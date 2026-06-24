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Тръмп се засили за трети мандат като президент на САЩ (ВИДЕО)

24 юни 2026, 6:42 часа 789 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп се засили за трети мандат като президент на САЩ (ВИДЕО)

"Може би трябва да се кандидатираме отново. Дали да се кандидатираме още един път? Бих искал да го направя". Това заяви американският президент Доналд Тръмп, като говори на поредно събитие пред свои избиратели – с уточнение, че в Пенсилвания, където беше събитието, той имал повече гласове на президентски избори, отколкото някой президент на САЩ някога е събирал. Проблемът за Тръмп обаче е, че той вече кара втори мандат начело на САЩ – и няма право на повече, освен ако не промени американската конституция. Досега официално той не е дал заявка да се опита да направи такова нещо - ОЩЕ: Няма да гласувам за републиканците и Тръмп: Информационен "гуру" със заклеймяващи думи (ВИДЕО)

Заявки обаче Тръмп дава постоянно – и все повече прилича на клоун. В опит да успокоява икономическите страсти в САЩ, които са силно нагорещени заради войната му в Иран, Тръмп разказа история – как благодарение на неговите действия полицай от Ню Йорк му разказал колко добре почнал "да играе" на Уолстрийт. Преди политическите действия на Тръмп, полицаят само губел пари, а сега печелел – увеличил със 74% своите 401 000 долара спестявания в последната година и половина – поне това разказа американският президент, а потвърждение дали това е истина един Господ знае:

За капак Тръмп за пореден път повтори идиотското си представление по адрес на транссексуални атлети, състезаващи се при жените – във вдигането на тежести.

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Доналд Тръмп САЩ
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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