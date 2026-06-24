Половин Крим е без ток, още 2 области в Русия с ограничения за бензина и дизела (ВИДЕО)

"В резултат на вражеска атака срещу енергийната ни инфраструктура, градът е временно без ток. Врагът отново нанася удари, опитвайки се да ни лиши от обичайните ни условия на живот и да всее паника. В обектите е обявен специален режим, специалисти оценяват степента на щетите и правят всичко възможно, за да възстановят електрозахранването. Всички аварийни служби са в пълна бойна готовност. Няма да се уплашим от липсата на ток. Преживявали сме и по-лоши неща и ще преживеем и това". Всичко това са думи от съобщение в официалния канал в Телеграм на Михаил Развожаев – назначен от руската окупационна власт губернатор на град Севастопол, перлата на Кримския полуостров.

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Казаното от Развожаев идва след поредната масирана украинска въздушна атака срещу Крим. Засега е известно, че основната цел този път е била Симферополската ТЕЦ. Това е втори удар по ТЕЦ в Крим за само 48 часа:

Половин Крим е без ток – това призна и Олег Крючков, съветник на т.нар. губернатор на Крим Сергей Аксьонов, също назначен от руската окупационна власт. Крючков говори пред изданието "Крим.24" и то още преди Симферополската ТЕЦ да бъде ударена. Съветникът обясни, че имало ежедневни атаки срещу енергийната инфраструктура на полуострова и че вече има графици за спиране на тока, ако системата не може да понесе напрежението.

Бензинът в Русия продължава да става кът

На този фон, в две гранични на Украйна руски области официално бяха обявени ограничения за зареждането на горива. Губернаторът на Курска област Александър Хинщейн обяви в официалния си канал в Телеграм, че от 24 юни зареждане с гориво ще може да се прави само директно, без да се пълнят туби и/или цистерни. "Моля жителите за разбиране. В региона има достатъчно запаси от гориво. Следя постоянно ситуацията", добави той.

Временният губернатор на Брянска област Егор Ковалчук също забрани да бъдат зареждани цистерни – единствено бензин и дизел ще се сипват директно в резервоара. Ковалчук добави, че е разпоредил да почне разследване на цените, на които се продават горива в областта, защото имало оплаквания, че е необосновано скъпо. „Да, има определени трудности при доставката на гориво до граничните райони поради заплахата от удари с дронове и ние също се занимаваме с този проблем“, добави той.

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