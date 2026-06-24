Стармър се срещна с Анди Бърнам за плавен преход на властта във Великобритания

Киир Стармър се срещна с бившия кмет на Манчестър и настоящ депутат Анди Бърнам за разговори по-рано във вторник, тъй като се стреми да осигури "организиран" преход на властта, след като обяви, че се оттегля като министър-председател, съобщава BBC. Това е първата среща между двамата, откакто Бърнам спечели частичните избори в Мейкърфийлд миналата седмица. Още: Фен от Ливърпул, кмет на Манчестър: Кой е "Кралят на Севера" Анди Бърнам - фаворитът за нов британски премиер?

Едночасовата среща, за която за първи път съобщи "Таймс", се случва, след като Стармър разреши достъп до разговори с държавни служители за потенциални кандидати за лидер на лейбъристите, за да ги подготви за управление.

Бърнам е единственият кандидат за наследник на Стармър

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Бърнам е единственият кандидат, който се е изявил досега, и ако не се изправи срещу претендент, може да стане министър-председател още на 17 юли.

Един съюзник на Бърнам заяви, както за първи път съобщи "Файненшъл Таймс", че ако депутатът от Мейкърфийлд стане министър-председател, се очаква той да предложи на Рейчъл Рийвс, настоящият финансов министър, позиция в кабинета на младши или среден ранг.

Съюзникът каза пред Би Би Си: "Анди наистина уважава Рейчъл и съм уверен, че ще я иска в своя екип." Говорител на Бърнам заяви, че не са взети никакви решения. Екипът на Рийвс е потърсен за коментар.

Не е ясно кой ще замени Рийвс като финансов министър, като сред обсъжданите имена са Ед Милибанд, Уес Стрийтинг, Джон Хийли и Ивет Купър.

Очаква се Бърнъм също да назначи бившия министър от кабинета на лейбъристите Джеймс Пърнел за началник на кабинета си на Даунинг стрийт, според двама близки съюзници на депутата от Мейкърфийлд.

Пърнел е бил министър на културата и министър на труда при Гордън Браун между 2007 и 2009 г. След като напусна депутатския пост в Манчестър през 2010 г., той е работил като висш ръководител на BBC и наскоро е бил главен изпълнителен директор на компания за лобиране и стратегии Flint Global.

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