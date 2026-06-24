Какво толкова, ти му окажи първа помощ: Полицаи прегазиха куче и предизвикаха протест

"Едно животно, какво толкова - ходи му окажи ти първа помощ". Така възмутен жител на Самоков коментира според него думи на полицай при случай, при който полицаи са прегазили бездомно куче. Кучето е известно с името Вълканчо - то е добре, ветеринар го е прегледал и не е установил сериозни наранявания.

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Пред bTV възмутени хора разказаха, че полицаите минали два пъти през кучето - бяха публикувани и видеокадри на спор на служителите на реда с хора, свидетели на случилото се. Чуват се реплики "какво толкова е станало", както и че не е убит човек - защото има аргумент от страна на свидетел, че е можело така да бъде прегазен и човек.

Загрижените хора признаха, че кучето само се е върнало след като е изчезнало за известно време т.е. още преди да бъде прегледано от ветеринар е изглеждало, че не е сериозно ранено. Една от жените добави, че полицаи също търсили кучето - а от районното управление в Самоков казват, че ще излязат с официална позиция за случилото се.

Събралите се пред телевизионна камера хора се оплакаха, че в Самоков отношението към животните е много лошо по принцип. А сега един от мъжете обеща, че на Вълканчо ще му бъде търсен дом.

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