Военен хеликоптер катастрофира на тренировъчна мисия в Аляска

Четиримата членове на екипажа на хеликоптер на Бреговата охрана на САЩ се разминаха с леки наранявания, след като машината се разби по време на тренировъчна мисия в североизточната част на американския щат Аляска, съобщиха местните власти. Хеликоптерът МН-60 "Джейхок" се разби на няколко километра от Ситка в слабонаселен район, близо до Харбър Маунтин.

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Спасителите са пристигнали на мястото близо час след катастрофата и са евакуирали всичките членове на екипажа в медицинския център "Еджкъмб", се казва в изявление на Бреговата охрана на САЩ, цитирана от Асошиейтед прес и БТА.

"Изпитахме безкрайно облекчение, че хората от нашия екипаж са оцелели, като при това са само с леки травми", каза в изявление контраадмирал Боб Литъл, командир на Арктическото подразделение на Бреговата охрана на САЩ.