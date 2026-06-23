Няма да гласувам за републиканците и Тръмп: Информационен "гуру" със заклеймяващи думи (ВИДЕО)

"Не бих подкрепил Републиканската партия. Няма никакъв шанс да подкрепя Републиканската партия. Как бих могъл да подкрепя политическа партия, която не е лоялна към Съединените щати Гласувах за републиканците през целия си живот. 35 години съм последователен защитник на Републиканската партия, но това не може да се защити. Без мен - и щом е без мен, мисля, че още много хора няма да подкрепят Републиканската партия". Тези думи бяха изречени не от кого да е, а от Тъкър Карлсън - едно от пропагандните информационни знамена в САЩ, които изкривяват често факти, но и нерядко представят сериозни алтернативни гледни точки.

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Tucker Carlson:



I would not support the Republican Party. There's no chance I would support the Republican Party. How could I support a political party that is not loyal to the United States?



I voted Republican my entire life. I have been a consistent defender for 35 years of… — Clash Report (@clashreport) June 22, 2026

Карлсън е бивш телевизионен водещ, беше едно от лицата на Fox News - единствената голяма "мейнстрийм" телевизия в САЩ, която подкрепя Доналд Тръмп и отдавна е информационен рупор на републиканците. Но дори Fox News не издържа интерпретациите на Карлсън и двете страни се разделиха преди вече повечко време.

От известно време насам Карлсън не спира да критикува Тръмп и политиката му, особено що се отнася до Иран, като сега директно заяви, че САЩ се подчиняват "на интереса на чужда държава" - т.е. на Израел. Тръмп вече му отговори цветисто и в смисъл, че си е загубил ума - но Карлсън не спира да пуска язвителни вербални стрели по адрес на американския президент и то доста успешни. Бившият телевизионен водещ призна, че не знае какво ще прави сега - той говори за предстоящите през тази есен избори за Конгреса в САЩ - ОЩЕ: Ако си най-силната армия на света, защо не можеш да накараш Иран да отвори Ормузкия проток?