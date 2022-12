Тръмп след като публикуваха данъчните му декларации: Това ще доведе до ужасни неща за толкова много хора

ОЩЕ: Огласяват данъчните декларации на Тръмп в петък

Декларациите, които включват редакции на част от личната чувствителна информация, като номера на социално осигуряване и банкови сметки, са от 2015 г. до 2020 г. Те обхващат близо 6000 страници, включително повече от 2700 страници индивидуални декларации от Тръмп и съпругата му Мелания и други над 3000 страници декларации за бизнес субектите на Тръмп, предава американската новинарска агенция.

Според информацията, през 2015 година експрезидентът на САЩ е платил 641 931 долара федерален данък общ доход, докато през 2016 и 2017 година е платил по само 750 долара, през 2018 година - почти 1 млн. долара, през 2019 година - 133 445 долара, а през 2020 година - нито долар. Причината да е така през 2020 година - над 150 предприятия, които са на негово име, са на загуба. Общата му загуба за 2020 година, която е последната му като президент на САЩ засега, е 58 млн. долара.

Тръмп не публикува данните си, когато се кандидатира за президент и води съдебна битка, за да ги запази в тайна, докато беше в Белия дом. Но Върховният съд отказа миналия месец да попречи на Министерството на финансите да ги предаде на Комитета по начините и средствата за писане на данъци.

„Демократите никога не трябваше да го правят, Върховният съд никога не трябваше да го одобрява и това ще доведе до ужасни неща за толкова много хора“, каза Тръмп в изявление в петък. „Радикалните леви демократи са използвали всичко като оръжие, но не забравяйте, че това е опасна двупосочна улица!“

Той каза, че доходите „отново показват колко горд съм бил успешен и как успях да използвам амортизацията и различни други данъчни облекчения като стимул за създаване на хиляди работни места и великолепни структури и предприятия“.

BREAKING: Former President Donald Trump's tax returns spanning from 2015 to 2020 have been made public. Trump had refused to release his returns when he ran for president and waged a legal battle to keep them secret while he was in the White House. https://t.co/JZdCoFkGPB