Лайфстайл:

Тръмп стартира сайта Only..., но не с интимно съдържание: Когато реалността надминава фантазиите (СНИМКИ)

28 март 2026, 14:05 часа 532 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Една новина от вчерашния ден, 27 март, предизвика доста удивление сред потребителите в интернет. Белият дом пусна официално сайта OnlyFarms, което и бе обявено в профила му в социалната платформа Х. Сайтът действително е част от официалния домейн на Белия дом (WhiteHouse.gov) и на него всеки ще може да се запознае с политиката на Доналд Тръмп в областта на селското стопанство - финансови стратегии за подпомагане на фермерите, данъчни облекчения, субсидии, намаляване на регулации и т.н.

Но въпросът, който си задават хиляди потребители, е: Защо именно такова име е било избрано? Защото това очевидно е умишлена игра на думи, която препраща към платформата за възрастни OnlyFans, известна предимно с еротичното си съдържание.

Така или иначе съобщението в Х на Белия дом гласеше: "Любопитни ли сте как американските фермери се възползват в момента или точно колко е спестил всеки щат?", с линк към уебсайта OnlyFarms.

На сайта има интерактивна карта по щати, която показва какви ще бъдат облекченията за фермерите в резултат на предприетите действия на администрацията в Белия дом. На сайта е обявено също така, че "Администрацията на Тръмп е предоставила над 40 милиарда долара пряка помощ на нашите фермери и животновъди, помагайки им да се възстановят от години на нелоялни външнотърговски практики и катастрофалните политики на администрацията на Байдън".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В същия ден, в който бе пуснат сайтът OnlyFarms, Тръмп събра на събитие в Белия дом около 800 фермери, а самото събитие протече на фона на специално изложен златен трактор.

"Гласувахте за мен. Никога няма да забравя това", каза Тръмп пред събралото се множество.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ Фермери Белия дом
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес