Тръмп стартира сайта Only..., но не с интимно съдържание: Когато реалността надминава фантазиите (СНИМКИ)

Една новина от вчерашния ден, 27 март, предизвика доста удивление сред потребителите в интернет. Белият дом пусна официално сайта OnlyFarms, което и бе обявено в профила му в социалната платформа Х. Сайтът действително е част от официалния домейн на Белия дом (WhiteHouse.gov) и на него всеки ще може да се запознае с политиката на Доналд Тръмп в областта на селското стопанство - финансови стратегии за подпомагане на фермерите, данъчни облекчения, субсидии, намаляване на регулации и т.н.

Но въпросът, който си задават хиляди потребители, е: Защо именно такова име е било избрано? Защото това очевидно е умишлена игра на думи, която препраща към платформата за възрастни OnlyFans, известна предимно с еротичното си съдържание.

Така или иначе съобщението в Х на Белия дом гласеше: "Любопитни ли сте как американските фермери се възползват в момента или точно колко е спестил всеки щат?", с линк към уебсайта OnlyFarms.

На сайта има интерактивна карта по щати, която показва какви ще бъдат облекченията за фермерите в резултат на предприетите действия на администрацията в Белия дом. На сайта е обявено също така, че "Администрацията на Тръмп е предоставила над 40 милиарда долара пряка помощ на нашите фермери и животновъди, помагайки им да се възстановят от години на нелоялни външнотърговски практики и катастрофалните политики на администрацията на Байдън".

В същия ден, в който бе пуснат сайтът OnlyFarms, Тръмп събра на събитие в Белия дом около 800 фермери, а самото събитие протече на фона на специално изложен златен трактор.

"Гласувахте за мен. Никога няма да забравя това", каза Тръмп пред събралото се множество.

