Тръмп: Със сигурност ще наложа мита на ЕС, с Великобритания може да се постигне сделка

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ „със сигурност“ ще наложат търговски мита на Европейския съюз, след като вече обявиха тарифи за Канада, Мексико и Китай. Облагането на вноса на стоки от двете съседни на Щатите страни в размер на 25% и на стоки от Китайската народна република в размер на 10 процента започва да се прилага от вторник, 4 февруари. А днес с думите си републиканецът препотвърди, че смята да действа по този начин и с ЕС.

Запитан от BBC дали ЕС е следващ в списъка му, Тръмп каза, че „това със сигурност ще се случи“, и то "много скоро". Но добави, че с Обединеното кралство „може да бъде постигната сделка“.

Фондовите пазари в Азия се понижиха по време на търговията в понеделник, докато европейските спаднаха малко след отварянето си, като производителите на автомобили бяха основно засегнати заради новината.

Днес европейските лидери предупредиха, че търговска война със САЩ ще дестабилизира икономиките от двете страни на Атлантическия океан. В продължение на седмици много икономически и политически анализатори отхвърляха заплахите на Тръмп да наложи значителни мита на важни търговски партньори като блъфиране, целящо да доведе до преговори.

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум заяви, че ще представи отговора на Мексико срещу американските мита в понеделник. Министърът на финансите на страната Рохелио Рамирес де ла О се опитва да успокои международните инвеститори. Той заяви, че Мексико разполага с 230 млрд. долара резерви, достатъчни за покриване на вноса за четири месеца и половина, както и с 44 млрд. долара международни кредитни линии, включително 35 млрд. долара чрез Международния валутен фонд и 9 млрд. чрез кредитна линия с Министерството на финансите на САЩ, предаде The New York Times.

Канада вече определи ответни налози в размер на 25% върху американските стоки, а Тръмп призна, че митата му могат да причинят „известна болка“.

Президентът на САЩ съобщи в социалните мрежи, че днес е разговарял с канадския министър-председател Джъстин Трюдо. Републиканецът посочи, че двамата ще разговарят отново на 3 февруари. Той се оплака от липсата на достъп на американските банки до канадския пазар и от продължаващата „война с наркотиците“, визирайки фентанила, който влиза в САЩ от Канада.

„Обичам народа на Канада, не съм съгласен с ръководството на Канада и нещо ще се случи там“, заяви Доналд Тръмп.

