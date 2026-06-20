Тръмп вече не смята Anthropic за заплаха за националната сигурност

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вече не смята компанията за изкуствен интелект Anthropic за заплаха за националната сигурност. Това заяви той в интервю за "The Axios Show", публикувано в петък, съобщава "Ройтерс". Висши технически служители на Anthropic трябваше да се срещнат с представители на администрацията на Тръмп по-рано тази седмица, за да обсъдят спор относно достъпа на чуждестранни граждани до най-модерните ѝ модели с изкуствен интелект (ИИ), Fable 5 и Mythos 5. Още: По-лош е от скакалец, стига ни е унижавал: Италия скочи след думи на Тръмп, че Мелони му се е молила

Какво каза още Тръмп?

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Миналата седмица компанията деактивира достъпа за всички потребители до тези модели, след като Тръмп нареди на Anthropic да блокира достъпа до тях на чуждестранни граждани.

Тръмп каза пред Axios, че Amodei е реагирала на директивата на администрацията за контрол на износа "много бързо" и "отговорно".

Тръмп и други лидери на Г-7 се срещнаха с технологични ръководители на среща на върха във Франция тази седмица.

Тръмп не изключи възможността да използва извънредни правомощия съгласно Закона за отбранително производство срещу Anthropic, според Axios.

"Имам правомощията да използвам много неща", каза Тръмп за DPA. "Но не съм сигурен, че трябва да го направя."

Помолен да коментира интервюто на Тръмп, говорител на Anthropic заяви: "Благодарни сме на администрацията за тяхното продължаващо партньорство в работата по разрешаването на този въпрос възможно най-бързо. Оставаме ангажирани да работим заедно с тях за постигане на нашите общи цели за защита на критичната инфраструктура и гарантиране, че САЩ са водещи в областта на изкуствения интелект."

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