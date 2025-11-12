Тръмп врънка израелския президент да помилва Нетаняху

Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа писмо до своя израелски колега Исаак Херцог с молба да помилва премиера Бенямин Нетаняху, който е подсъдим в страната си за корупция, съобщи кабинетът на президента.

Херцог е получил “тази сутрин“ писмо “от американския президент Доналд Тръмп, в което го приканва да обмисли помилването“ на Нетаняху, се посочва в съобщение на президентската канцелария, цитирано от АФП и БГНЕС.

Нетаняху да помоли официално

В него се уточнява, че “всяко лице, което желае да получи президентско помилване, трябва да подаде официално заявление“.

Нетаняху е преследван в страната си за корупция и редовно е разпитван в рамките на най-малко три съдебни процедури. По време на реч пред израелския парламент на 13 октомври Тръмп вече беше предложил да му бъде дадена амнистия.

