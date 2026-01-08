САЩ се оттеглят от 66 международни организации

Съединените щати ще се оттеглят от десетки международни организации, включително агенцията на ООН за населението и договора на ООН, който урежда международните преговори за климата. Президентът Доналд Тръмп е подписал вчера указ, с който спира американската подкрепа за 66 организации, агенции и комисии, след като администрацията му направи преглед на участието и финансирането на всички международни организации, включително свързаните с ООН, се казва в съобщение на Белия дом.

Много от засегнатите агенции и комисии работят по теми като климата, труда или миграцията, предаде АП.

"Администрацията на Тръмп установи, че тези институции се дублират по обхват, управляват се лошо, ненужни са, разхищават средства, функционират неефективно, попаднали са под влиянието на актьори, които прокарват свой дневен ред в противоречие с нашия, или представляват заплаха за суверенитета, свободите и общото благоденствие на нашата страна", се казва в изявление на държавния секретар Марко Рубио.

Решението на Тръмп да се оттегли от организации, които насърчават сътрудничеството между държавите за справяне с глобални предизвикателства, идва в момент, когато администрацията му предприе военни действия и отправи заплахи, които разтревожиха както съюзници, така и противници – включително залавянето на авторитарния венецуелски лидер Николас Мадуро и намерението му да поеме контрол над Гренландия, отбелязва АП.

