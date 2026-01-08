Ако САЩ нахлуят в Гренландия, Дания първо ще стреля, после ще пита

Датските войници ще бъдат задължени първо да стрелят, а после да задават въпроси, ако САЩ нападне Гренландия, съгласно правилата за водене на бойни действия на армията. На 7 януари датското министерство на отбраната потвърди съществуването на правило от 1952 г., което изисква от армията да контраатакува „незабавно“ нападащите сили, без да чака заповеди. Най-големият остров на Земята, намиращ се между Северния ледовит и Атлантическия океан, към който Доналд Тръмп проявява апетит, е самоуправляваща се територия, но е част от Кралство Дания.

Министерството на отбраната в Копенхаген заяви в отговор на въпрос от местното издание Berlingske (с дясно-центристки наклонности), че правилото „остава в сила“. В цялост то гласи, че в случай на инвазия „атакуваните сили трябва незабавно да влязат в бой, без да чакат или да търсят заповеди, дори ако съответните командири не са наясно с обявяването на война или състоянието на война“.

Плановете на Тръмп за Гренландия

Тази седмица американският президент Доналд Тръмп повтори намерението си да анексира територията на Гренландия, защото я счита за съществена за националната сигурност на САЩ. Той не изключва това да стане с военна сила, ако е необходимо. Държавният секретар Марко Рубио пък повтори няколко пъти, че опция №1 е Америка да купи острова. Той обаче не е изключил военна намеса като потенциален сценарий.

Европейските съюзници на Дания, която е членка на НАТО, осъдиха плановете на американската администрация. Копенхаген настоява, че островът „не е за продан“, правителството на Гренландия също се обяви срещу реториката на САЩ.

Край на НАТО?

Европа провежда спешни разговори за това как да реагира на евентуална атака на САЩ срещу Гренландия, което според експерти вероятно ще означава край на НАТО.

Снимка: iStock

„Искаме да предприемем действия, но искаме да го направим заедно с нашите европейски партньори“, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро по повод дискусиите за това как Европа трябва да реагира на евентуално завземане на арктическия остров от САЩ.

Баро заяви, че е получил уверения от Марко Рубио, че Вашингтон не планира „инвазия“. По думите на френския министър - държавният секретар на Щатите е потвърдил, "че това не е подходът, който се възприема".

Рубио също така информира американските политици, че заплахите срещу Гренландия не са сигнал за предстояща инвазия и че целта е да се купи островът, съобщиха източници на The Wall Street Journal (WSJ). Това противоречи на изявлението на прессекретаря на Белия дом Карълайн Левит, която във вторник заяви, че военни действия „винаги са опция“. В същото време The Washington Post съобщи в сряда, че американски официални лица все по-често обсъждат с европейските си колеги поглъщането на Гренландия като „конкретна“ възможност.

Източник от германското правителство каза пред агенция Reuters, че Германия „работи в тясно сътрудничество с други европейски страни и Дания по следващите стъпки по отношение на Гренландия“.

Бившият френски министър-председател Доминик дьо Вилпен предупреди, че ако САЩ наистина нахлуят в Гренландия, това ще ги превърне във „враг“ на европейските членове на НАТО. „В никакъв случай Европа не трябва да приеме накърняване на европейския суверенитет“, заяви той пред Bloomberg TV, като подчерта, че случай, в който един член на НАТО атакува друг, е „безпрецедентен“.

„И, разбира се, ако Доналд Тръмп продължи, статутът на САЩ ще се промени от противник или съперник в такъв на враг. Това ще бъде огромна историческа промяна", каза Дьо Вилпен, цитиран от The Telegraph.

