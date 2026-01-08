Любопитно:

Иранец прекръсти улица на "Доналд Тръмп", САЩ реагираха (ВИДЕО)

Видео от протестите в Иран, показа мъж в столицата Техеран, който символично преименува улица на името на американския президент Доналд Тръмп. Тази акция с поставянето на стикер с новото име на улицата върху стария толкова се хареса на САЩ, че Държавният департамент отговори с официална позиция, подкрепяйки демонстрациите срещу режима на аятолах Али Хаменей. Те избухнаха на 28 декември 2025 г. като търговска стачка заради рязкото обезценяване на иранския риал, но бързо прераснаха в протести срещу властта.

Още: Протестиращите в Иран поеха контрол над два града, работници в световен газов гигант стачкуват (ВИДЕО)

САЩ уважават "гласа и стремежите на иранския народ"

Държавният департамент на САЩ похвали мъжа от иранската столица. "Ние оценяваме действието на анонимен човек в Техеран, който кръсти улица на името на президента Тръмп“, написа в сряда персийският акаунт на ведомството в социалната мрежа X.

"Съединените щати уважават гласа и стремежите на иранския народ. Ние оставаме ангажирани да подкрепяме усилията им за постигане на по-голяма свобода, просперитет и възможности", пише още в публикацията.

Америка продължава да заплашва Иран заради убийствата на протестиращи

Тя идва след заплахата на Тръмп, че САЩ ще ударят "силно" по Иран, ако режимът на Хаменей убива протестиращи - нещо, което очевидно се случва: Протестите в Иран: Режимът стреля по гражданите, иракски милиции помагат (ВИДЕО).

"Президентът беше категоричен - ако Иран стреля и убива с насилие мирни протестиращи, както е обичайно за тях, те ще бъдат ударени много силно", заяви представител на Белия дом пред независимата медия Iran International, базирана във Великобритания. "Президентът доказа с операциите „Midnight Hammer“ и „Absolute Resolve“, че говори сериозно", добави представителят. Това са операциите съответно срещу иранските ядрени обекти от юни 2025 г. и във Венецуела от 3 януари 2026 г.

Още: Сенатор от САЩ заплаши аятоласите с убийство, иранският престолонаследник готов да се намеси (ВИДЕО)

Димитър Радев
