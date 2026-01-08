Иранец прекръсти улица на "Доналд Тръмп", САЩ реагираха (ВИДЕО)

Видео от протестите в Иран, показа мъж в столицата Техеран, който символично преименува улица на името на американския президент Доналд Тръмп. Тази акция с поставянето на стикер с новото име на улицата върху стария толкова се хареса на САЩ, че Държавният департамент отговори с официална позиция, подкрепяйки демонстрациите срещу режима на аятолах Али Хаменей. Те избухнаха на 28 декември 2025 г. като търговска стачка заради рязкото обезценяване на иранския риал, но бързо прераснаха в протести срещу властта.

A video sent to Iran International shows a man in Tehran symbolically renaming a street after Donald Trump, the president of the United States. pic.twitter.com/goJ9jc6Xzr — Iran International English (@IranIntl_En) January 6, 2026

САЩ уважават "гласа и стремежите на иранския народ"

Държавният департамент на САЩ похвали мъжа от иранската столица. "Ние оценяваме действието на анонимен човек в Техеран, който кръсти улица на името на президента Тръмп“, написа в сряда персийският акаунт на ведомството в социалната мрежа X.

"Съединените щати уважават гласа и стремежите на иранския народ. Ние оставаме ангажирани да подкрепяме усилията им за постигане на по-голяма свобода, просперитет и възможности", пише още в публикацията.

The US State Department @StateDept praised an anonymous individual in Tehran who named a street after President Trump, signaling Washington's support for the Iranian people's aspirations for freedom and prosperity.



"We appreciate the action of an anonymous individual in Tehran… — Iran International English (@IranIntl_En) January 8, 2026

Америка продължава да заплашва Иран заради убийствата на протестиращи

Тя идва след заплахата на Тръмп, че САЩ ще ударят "силно" по Иран, ако режимът на Хаменей убива протестиращи - нещо, което очевидно се случва: Протестите в Иран: Режимът стреля по гражданите, иракски милиции помагат (ВИДЕО).

"Президентът беше категоричен - ако Иран стреля и убива с насилие мирни протестиращи, както е обичайно за тях, те ще бъдат ударени много силно", заяви представител на Белия дом пред независимата медия Iran International, базирана във Великобритания. "Президентът доказа с операциите „Midnight Hammer“ и „Absolute Resolve“, че говори сериозно", добави представителят. Това са операциите съответно срещу иранските ядрени обекти от юни 2025 г. и във Венецуела от 3 януари 2026 г.

