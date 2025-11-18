Тръмп: Започваме ускорено издаване на визи за притежатели на билети за Световното по футбол

Американският президент Доналд Тръмп обяви началото на нова процедура за ускорено издаване на визи за чуждестранни граждани, които планират да посетят САЩ за Световното първенство по футбол догодина и имат билети за мачове. Тръмп се срещна в Белия дом вчера с президента на световната футболна федерация (ФИФА) Джани Инфантино.

Процедурата, наричана "ФИФА Пас" (FIFA Pass), ще дава предимство на притежателите на билети при издаването на разрешение за влизане на американска територия.

"Хората, които са си осигурили билети за двубои на Световното първенство, ще имат предимство при издаването на визи", заяви Инфантино, след което се обърна към американския държавен глава с думите, цитиран от Асошиейтед прес

Белият дом е назначил повече от 400 допълнителни служители в американските посолства по цял свят, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Тяхната основна задача е да поемат новите кандидатури за визи. В близо 80% от страните могат да бъдат издавани визи за по-малко от 60 дни. Кандидатурите ще преминават през така наречения Портал на ФИФА, чрез който подателите на молби ще получават съдействие при попълването на документите и насрочването на интервюта за виза.

"Пресявката ще бъде подобна на процедурата, която правят в други страни. Единствената разлика е в това, че ние ще им даваме предимство", посочи Рубио, цитиран от АП.

На финалите на Световното първенство по футбол догодина, които ще се състоят в САЩ, Канада и Мексико, ще бъдат изиграни 104 мача. За Тръмп успешната организация на турнира е сред водещите приоритети на страната му.

Столицата на щата Вашингтон е сред 11-те града в САЩ, които ще приемат мачове от първенството на планетата догодина. Останалите са Ню Джърси, Далас, Канзас Сити, Хюстън, Атланта, Лос Анджелис, Сан Франциско, Филаделфия, Маями и Бостън.

"Ако уловим и най-малкия признак за задаващи се проблеми, лично аз ще помоля Джани да премести мача в друг град. По мое мнение безопасността на граждани и гости е приоритет номер 1, за да организираме успешно Световно първенство", обяви Тръмп.