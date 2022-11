Twitter съкрати половината от работната си сила, Мъск нямал избор

ОЩЕ: След като купи Twitter - Мъск уволни висшите ръководители

Американският президент Джо Байдън смята, че Twitter бълва лъжи по целия свят. $Вече няма редактори в Америка. Няма редактори. очакваме децата да могат да разберат какво е заложено?"

Twitter съкрати половината от работната си сила в петък, но каза, че съкращенията са по-малки в екипа, отговорен за предотвратяване на разпространението на дезинформация, тъй като рекламодателите оттеглиха разходите на фона на опасения относно модерирането на съдържанието.

Прессекретарят на Белия дом Карин Жан-Пиер каза пред репортери по-рано, че Байдън е бил ясен относно необходимостта от намаляване на речта на омразата и дезинформацията.

„Това убеждение се простира до Twitter, то се простира до Facebook и всички други социални медийни платформи, където потребителите могат да разпространяват дезинформация“, каза тя.

Междувременно Илън Мъск обясни в свой пост защо е съкратил половината от персонала на социалната мрежа:

"Що се отнася до намаляване на силата на Twitter, за съжаление няма избор. Компанията губи 4 млн. долара на ден. На всички напуснали бяха предложени 3 месеца обезщетение, което е с 50% повече от изискването по закон", написа Илън Мъск.

