Ураганът "Ернесто" удря Бермудските острови (ВИДЕО)

Ураганът "Ернесто" достига Бермудските острови и може да причини внезапни наводнения и бурни вълни, съобщава CBS News.

Синоптиците казаха, че очакват около 6 до 9 инча дъжд да паднат на Бермудите. „Тези валежи вероятно ще доведат до значителни животозастрашаващи внезапни наводнения, особено в ниско разположените райони на острова“, каза центърът за ураганите. "Ернесто" се движи в посока север-североизток с около 9 мили в час.

В подготовка за бурята територията на острова спря обществения транспорт и затвори летището в петък вечерта. "Ураганът "Ернесто" сериозно заплашва нашата общност", каза министърът на националната сигурност Майкъл Уикс пред Асошиейтед прес. „Това не е буря, която трябва да се приема с лека ръка".

Заедно с Бермудите, центърът за ураганите каза, че вълните, генерирани от "Ернесто", засягат части от Бахамските острови и източното крайбрежие на САЩ. Предвиждаше се също вълните да достигнат части от Атлантическа Канада до късно в събота. ОЩЕ: Бурята Деби удари Флорида, четирима души загинаха

*motion sickness warning* New video from Saildrones in the path of Hurricane Ernesto tonight, 110 nautical miles SW of Bermuda! Winds were gusting between 50-63 mph and significant wave heights were measured around 26-32 feet!

Images Courtesy: Saildrone, NOAA pic.twitter.com/FF9ldYx3Gj