Ракията е димка, за да не забележим освобождаването на Лукойл от данък свръхпечалба. Налейте си чаша дизел, олигархията черпи

Ама естествено, че глобата за шише домашна ракия е димка. Още утре ще го оттеглят. По-важното е да не забележим, че има една компания, която се освобождава от новия данък за свръхпечалба. Да, Лукойл. Единствената компания в момента с истинска свръхпечалба от кризата с горивата няма да плаща повече.

Това написа в свой пост в социалните мрежи писателят и рекламист Радослав Бимбалов.

"Да си припомним ли как Радев открито обяви руския олигарх на тази компания за Български Национален Интерес? Апропо, този данък свръх-печалба е точно като малоумните повишавания на митата от страна на чичо ви Тръмп - това ще рефлектира пряко върху обикновения потребител - лихви, комисионни, крайна цена на продукта, всичко ще платим ние. Така работи пазарната икономика, нищо лично…", коментира още Бимбалов.

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"Налейте си чаша дизел, драги колеги българи. Олигархията черпи", добави той.