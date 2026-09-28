Магнитни бури през седмицата 28 септември - 4 октомври 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 28 септември - 4 октомври 2026 г. се очакват няколко дни с магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 28 септември 2026 г. ще бъде от степен 2,9. По данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има само един ден с повишена геомагнитна активност.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 28 септември 2026 г., стойността на Кр индексът ще е 2,9. Това не е много повишена геомагнитната активност и не би трябвало да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.

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Снимка: Meteoagent

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Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на4 октомври 2026 г. стойността на Кр индекса ще е - 4. Това не е много силна магнитна буря, но би могла да причини здравословни неразположения при метеочувствителните хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

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