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В САЩ: Уволнен служител се върна и уби няколко колеги в масова стрелба

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В САЩ: Уволнен служител се върна и уби няколко колеги в масова стрелба
Снимка: Getty Images/Guliver
Седем души са загинали при стрелбата в пивоварна в американския град Милуоки, Уисконсин, включително и стрелецът, съобщи Milwaukee Journal Sentinel, цитиран от БГНЕС.

Инцидентът е станал в пивоварна Miller Coors. По-рано градската полиция съобщи, че на мястото има опасност, пратени са полицаи и помоли цивилните да стоят далеч мястото.

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В крайна сметка се оказа, че уволнен служител е стрелецът, съобщи ABC. Телевизията информира, че човекът е бил уволнен от работа и се е върнал с оръжие, за да отмъсти.

Miller Coors е дъщерна фирма на голяма пивоварна компания Molson Coors, седалището ѝ се намира в Милуоки.

Actualno.com

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