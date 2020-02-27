В САЩ: Уволнен служител се върна и уби няколко колеги в масова стрелба

Седем души са загинали при стрелбата в пивоварна в американския град Милуоки, Уисконсин, включително и стрелецът, съобщи Milwaukee Journal Sentinel, цитиран от БГНЕС.

САЩ изгониха десетки саудитски кадети заради джихадизъм Общо 21 саудитски кадети са изгонени от Съединените щати. Изгонените войници са били уличени в джихадистка пропаганда и притежание непр... Прочети повече

Инцидентът е станал в пивоварна Miller Coors. По-рано градската полиция съобщи, че на мястото има опасност, пратени са полицаи и помоли цивилните да стоят далеч мястото.В крайна сметка се оказа, че уволнен служител е стрелецът, съобщи ABC. Телевизията информира, че човекът е бил уволнен от работа и се е върнал с оръжие, за да отмъсти. Miller Coors е дъщерна фирма на голяма пивоварна компания Molson Coors, седалището ѝ се намира в Милуоки.