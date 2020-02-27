В САЩ: Уволнен служител се върна и уби няколко колеги в масова стрелба
Седем души са загинали при стрелбата в пивоварна в американския град Милуоки, Уисконсин, включително и стрелецът, съобщи Milwaukee Journal Sentinel, цитиран от БГНЕС.
САЩ изгониха десетки саудитски кадети заради джихадизъм
Общо 21 саудитски кадети са изгонени от Съединените щати. Изгонените войници са били уличени в джихадистка пропаганда и притежание непр...
Редактор:
Ивайло Ачев
Етикети: масова стрелба Стрелба Милуоки
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