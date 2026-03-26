Правителството на Гюров:

Висш американски военен с важно изявление за ядрените сили на страната

26 март 2026, 18:33 часа 235 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Адмиралът от Военноморските сили на САЩ Ричард Корел, командващ американските ядрени сили, подкрепи днес заключението на Министерството на енергетиката и Пентагона, че ядреният арсенал на САЩ е безопасен и надежден и че няма нужда от провеждането на изпитания на ядрени бойни глави, предаде Ройтерс. Корел каза това в момент, когато представители на американските власти все още обсъждат как да изпълнят издадената през октомври от президента Доналд Тръмп заповед, която предвижда възобновяване на ядрените опити. 

По време на изслушване в Комисията по въоръжените сили към Сената на САЩ Корел бе попитал дали вижда военна необходимост САЩ да провеждат изпитания с ядрени бойни глави, предвид факта, че последният такъв тест датира от 1992 г. 

Подчертавайки, че министерствата на енергетиката и на отбраната всяка година удостоверяват безопасността и надеждността на ядрения арсенал на САЩ, Корел изрази подкрепата си за най-новото удостоверение, издадено за период 2025-2026 г. 

"Разполагаме с капацитета и достатъчно изпитания, за да сме сигурни в надеждността и ефективността на нашите ядрени бойни глави. Ние обаче следим това внимателно и аз ще продължа да предоставям най-добрите си военни съвети", подчерта Корел по време на изслушването. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров Отговорен редактор
ядрено оръжие САЩ ядрени ракети ядрени тестове
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес