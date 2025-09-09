"Влошено здравословно състояние": Болсонаро пак иска по-лека мярка

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро поиска да бъде пуснат за кратко от домашния арест заради здравни проблеми, предаде Франс прес и БТА. Болсонаро заяви, че се нуждае от медицинска интервенция, която ще бъде извършена в частна клиника в бразилската столица. Той е отправил искане в тази насока до съдията Алешандре де Мораиш, който отговаря за делото срещу него.

В какво е обвинен?

Крайнодесният лидер може да получи до 43 години затвор по процес за опит за държавен преврат. Присъдата се очаква тази седмица

Болсонаро е под домашен арест от началото август заради подозрения, че ще възпрепятства процеса срещу него.

Той има здравословни проблеми, произтичащи от нападението срещу него с нож по време на предизборната кампания през 2018 г. Припомняме, че

Десетки хиляди привърженици на бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро демонстрираха в неделя, на Деня на независимостта на страната, в протест срещу процеса във Върховния съд, който трябва тази седмица да произнесе присъдата срещу Болсонаро по обвинения в опит за преврат, предаде Асошиейтед прес и БТА. От своя страна настоящият президент Луиз Инасио Лула да Силва каза в събота вечер, че Бразилия няма да приеме чужда намеса във вътрешните си работи - явно в коментар на критиките и санкциите, наложени срещу страната от американския президент Доналд Тръмп.

Хиляди, облечени в жълто и зелено, се събраха в неделя в Рио де Жанейро, Сао Пауло и столицата Бразилия, за да изразят подкрепа за Болсонаро, който е под домашен арест в очакване на присъдата. Недоволството им беше насочено предимно към съдията докладчик по делото във Върховния съд Алешандре де Мораеш.

Болсонаро е подсъдим заради предполагаем опит за преврат с цел да остане на власт след изборното си поражение през 2022 г. от Лула да Силва. Бившият президент отхвърля обвиненията и твърди, че е подложен на политическо преследване.

Някои от демонстрантите носеха американски знамена, след като Тръмп пряко свърза налагането на мита от 50 процента върху бразилския износ за САЩ с процеса срещу Болсонаро, който определи като „лов на вещици“. Тръмп освен това наложи санкции срещу Мораеш.

Няколко хиляди привърженици на Лула да Силва също демонстрираха в големите бразилски градове, но в подкрепа на Върховния съд.