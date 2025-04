Внесоха искане за импийчмънт на Тръмп: "В САЩ има президенти, не крале" (ВИДЕО)

Конгресменът от Мичиган Шри Танедар внесе в Камарата на представителите на САЩ (долната камара на Конгреса) искания за импийчмънт срещу президента Доналд Тръмп. Според демократа държавният глава "пренебрегва Конституцията, Конгреса и съдилищата", което означава, че "не се бори за Америка - той я унищожава и застрашава нашата демокрация“, заяви Танедар в социалните мрежи. Конгресменът уточни, че е внесъл седем члена за импийчмънт, обвинявайки Тръмп в различни сериозни нарушения.

Роденият в Индия конгресмен го стори само ден преди президентът да проведе митинг в Макомб (щата Илинойс) по случай първите си 100 дни на поста. За пръв път тази година демократ от Камарата на представителите опитва подобен ход срещу Тръмп или член на неговата администрация, макар че почти сигурно няма да е последният. С членовете за импийчмънт, които Танедар цитира, той обвинява държавния глава във възпрепятстване на правосъдието, злоупотреба с власт, узурпиране на власт, подкупи и корупция. Най-вече той говори за укрепването на властта и личните финанси на президента.

I have introduced articles of impeachment against President Trump.



When Trump ignores the Constitution, Congress, and the courts, he is not “fighting for America.”



