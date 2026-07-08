С депресия и атопичен дерматит: Има ли вълна от ТЕЛК-ученици, влизащи директно в елитни гимназии

Има подозрителен ръст на учениците с хронични заболявания, които влизат в гимназиите след 7 клас. За това сигнализира още преди дни Елисавета Белобрадова от "Да, България", уточнявайки, че става дума за увеличение на тези случаи с 30% само за година.

Според нея основният проблем е, че те участват в общото класиране, тоест заемат места на ученици, които може да имат много добри резултати от Националното външно оценяване и висок бал, но ще останат извън списъка с класирали се.

Учениците с хронични заболявания трябва да са извън общия прием

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"След провеждането на Националното външно оценяване след 7 клас Регионално управление на образованието – София-град обяви, че 90 ученици са приети в различни гимназии по реда за деца с хронични заболявания. За сравнение, през последните години средният им брой е около 62. Сам по себе си този факт не е проблем. Напротив – всяко общество има задължение да създава механизми за подкрепа на децата, които се сблъскват със здравословни предизвикателства. Проблемът е друг", коментира Белобрадова.

Според нея в България приемът след 7 клас е една от най-напрегнатите точки в образователната система, а вероятно и най-важната година в семейната история. По думите й хиляди семейства инвестират време, средства и огромни усилия в подготовката на децата си.

"Поради това е непонятно защо учениците с хронични заболявания се приемат в рамките на общия прием, а не извън него. Така на практика, когато в една гимназия биват приети, да речем 6 деца по тази извънредна наредба, те не се добавят към общия брой приети, а заемат 6 места на деца, които са изкарали резултат за класиране. Така възниква усещането, че различни групи деца са поставени в конкуренция помежду си", пише тя.

Тя е категорична, че е време това да се промени и този призив не е от днес, а още миналата година, когато този проблем излезе сериозно наяве.

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"Вместо обаче да се реши, предходното правителство остави хронично болните в общия прием, но за сметка на това премахна списъка с болестите от наредбата и съвсем заличи обективните критерии за прием по това направление. Затова зададох въпрос към Министерството на образованието и науката и РУО какви критерии са използвани при определяне бройката на децата, които растат с над 30%", допълни Белобрадова.

Тя отправи призив тази година да се отпуснат допълнителни места за тези деца, които няма да успеят да се класират в съответните училища, за да се реши текущият проблем и впоследствие МОН да реши проблема като измени Наредбата и трайно извади децата с хронични заболявания от общия прием.

МОН крие нещо?

По темата излезе с позиция и Ангел Янчев от "Възраждане", който е поискал официална информация от Министерството на образованието, откъдето обаче са му предоставили крайно некачествени документи.

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"Нов "ТЕЛК" за прием в елитни гимназии с висок бал изобретиха някои, призвани да работят за училищната система. Нова схема с ухание на кушетка от Сливенския. Насочените ученици с хронични заболявания в София за прием в VIII клас са вече 91. Има столични училища в челото на най-предпочитаните след основното образование, в които са насочени по 3, 5 или дори 6 деца с "хронична" депресия, атопичен дерматит, късогледство от 1 диоптър, колкото моето, или друга нелепа лекарска диагноза. Затова поисках от МОН справка за разпределените ученици с хронични заболявания 5 години назад за цялата страна", заяви той.

Според Янчев обаче има проблем с файловете от министерството. "Усърдни служители на МОН обаче са дали за подпис на министъра файл, който е нечетим машинно и може да бъде обработван само ръчно", пише още той.

По негова информация за София-град миналото лято РУО е насочило 47 ученици с хронични заболявания, а това – 91. "По-миналото лято отново 47 ученици с хронични заболявания, а това – 91. През лятото на 2022 и 2023 г. – по 51 ученици. Това лято – 91. За шест години назад в Първа английска общо са били 3, а тази година – 6. В НПМГ – 5. Във Втора английска за три години – 1 ученик, а тази – 4.", изброява той.

Според Янчев "щом изпращат размазани справки и не ги е срам да публикуват такива файлове на страницата на Народното събрание, значи крият". "Щом крият, ще питам отново. Не само за броя ученици, записани служебно с "ТЕЛК" през задната врата, след като възможността за записване на "разплакани" деца на министри, разстроени от конкурсните изпити, беше нормативно запушена. И за тези "хронични" заболявания ще поискам информация. Да ги видим. Да преценим. С копие до МВР ще поискам", закани се Янчев.