21 октомври 2025, 09:18 часа 415 прочитания 0 коментара
Полицейско управление търси доброволци за пушене на канабис, желаещите претовариха системата

Полицейското управление на Оушън Сити съобщи, че е било претоварено от броя на доброволците, желаещи да пушат канабис за предстоящо обучение, целящо да помогне на служителите да разпознават признаците на хора, употреби забранената субстанция.

Обучение за употреба на канабис

Във вторник следобед е публикувана покана в социалните мрежи, която търси хора на възраст над 21 и повече години. В рамките на няколко часа полицейските служители са затрупани с повече от достатъчно желаещи.

Обучението е част от годишната конференция за шофиране в нетрезво състояние на Службата за безопасност на движението по пътищата на Мериленд. То ще се проведе в неделя (26 октомври). Програмата позволява на служителите на реда да наблюдават в реално време ефекта от употребата на канабис.

Желаещите да участват трябва сами да си носят марихуаната, но ще им бъдат осигурени обяд и транспорт.

Това е чудесен начин за безопасно и отговорно обучение на следващото поколение правоохранителни органи.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Канабис Марихуана полиция обучение
