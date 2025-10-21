Полицейско управление търси доброволци за пушене на канабис, желаещите претовариха системата

Полицейското управление на Оушън Сити съобщи, че е било претоварено от броя на доброволците, желаещи да пушат канабис за предстоящо обучение, целящо да помогне на служителите да разпознават признаците на хора, употреби забранената субстанция.

UPDATE (10/14/25 9:12 p.m.): We’ve received an overwhelming number of participant sign-ups and are no longer accepting... Публикувахте от Ocean City Police Department в Вторник, 14 октомври 2025 г.

Обучение за употреба на канабис

Във вторник следобед е публикувана покана в социалните мрежи, която търси хора на възраст над 21 и повече години. В рамките на няколко часа полицейските служители са затрупани с повече от достатъчно желаещи.

Обучението е част от годишната конференция за шофиране в нетрезво състояние на Службата за безопасност на движението по пътищата на Мериленд. То ще се проведе в неделя (26 октомври). Програмата позволява на служителите на реда да наблюдават в реално време ефекта от употребата на канабис.

Желаещите да участват трябва сами да си носят марихуаната, но ще им бъдат осигурени обяд и транспорт.

Това е чудесен начин за безопасно и отговорно обучение на следващото поколение правоохранителни органи.