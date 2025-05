Кандидат за кмет в Мексико бе застрелян на живо по телевизията (ВИДЕО)

В мексиканския щат Веракрус бе застреляна кандидатката за поста кмет на град Текистепек, Йесения Лара Гутиерес. Нападението е извършено вечерта на 11 май по време на публично събитие, излъчвано на живо във Facebook. Освен нея още трима души са били убити, а други трима ранени, съобщава прокуратурата на щата Веракрус, цитирана от CNN.

Разпространено видео показва как кандидатката от управляващата партия "Морена" върви по улицата, придружена от поддръжници, и поздравява местните жители. Тълпата скандира лозунги, когато изведнъж се чуват около 20 изстрела.

"Координираме действията си, включително с министъра на сигурността, и предоставяме цялата необходима подкрепа по време на този изборен период заедно с властите на щата Веракрус", заяви президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум по време на сутрешна пресконференция на 12 май.

