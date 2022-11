Защо бе уволнен главният изпълнителен директор на "Дисни"?

Изненадващо, компанията реши да върне на поста бившия главен изпълнителен директор на Disney Боб Айгър, след като Чапек беше на поста само няколко години. Разбира се, има и други теории защо Чапек загуби поста си, включително публичните проблеми, които Чапек имаше със Закона за родителските права в образованието във Флорида. Чапек беше нерешителен пред този политически въпрос, което накара служителите да бъдат разочаровани от първоначалната му липса на реакция.

„Уолстрийт джърнал“ разговаря с вътрешни лица, които твърдят, че компанията е загубила повече от 8,5 млрд. долара от загубите на стрийминг платформата. Твърди се, че Чапек е излъчвал оригинални сериали на Disney+ по други мрежи, собственост на компанията, за да може да посочи бюджетите за тези сериали в счетоводните отчети на тези мрежи. Така платформата за стрийминг е изглеждала по-печеливша, отколкото е била в действителност.

List of Bob Chapek's F-Ups (1/2)



* Originally signing the infamous "Don't Say Gay Bill"

* Disney Genie+

* Mismanagement and poor handling with animation

* Release Pixar films only on Disney+

* Overdose of live-action remakes

* Caused the Walt Disney Company into downward spiral pic.twitter.com/KHzYKduy79